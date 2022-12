Połączenia alarmowe przez satelitę w kolejnych krajach

Newsa tego można traktować jako ciekawostkę, bo jak na razie w Polsce to rozwiązanie nie jest dostępne, choć wygląda na to, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy będziemy i w Polsce mogli się cieszyć z tych rozwiązań. O czym mowa?

O możliwości wykonywania połączeń alarmowych poprzez satelitę. Nie jest tak, że wszystkie połączenia alarmowe będą tą wersję wykonywane. Dopiero gdy nie będzie dostępu ani do Wi-Fi, ani do sieci komórkowej, wówczas iPhone sam wykryje problem i da możliwość połączenia się poprzez satelitę. Bardzo przydatne rozwiązanie, które może się szczególnie używane w momencie gdy coś się dzieje na odludzi bez możliwości innego kontaktu. Co ważne jak na razie opcja ta działa jedynie na najnowszych iPhoneach z wraz z iOS 16.1 i jest dostępna w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a także w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

Gdy tylko taka opcja pojawi się w Polsce niezwłocznie Was o niej poinformujemy. Jednak już teraz w części krajach można odpalić samouczek, dzięki któremu możemy skorzystać z takiej funkcji. Co ważne, nie wystarczy wybrać opcji połączenia, tylko musimy w odpowiednim kierunku skierować nasz telefon „szukając” zasięgu. Jednak Apple w taki sposób przygotowało tę funkcję, że nie trzeba być zaawansowany w technologii by z niej skorzystać.

Źródło: gsmarena.com