Znamy globalną datę premiery Redmi Note 12 Pro+

Pierwsze przyszłoroczne flagowce zostały już zaprezentowane przez producentów mobilnego i nie jest chyba dla nikogo żadnym zaskoczeniem, że pierwsze na prowadzenie wysunęło się Xiaomi. Chiński producent zaprezentował już najmocniejszą wersję swoich urządzeń czyli Xiaomi 13, które można powiedzieć, że będzie absolutną czołówką urządzeń w przyszłym roku. Dlatego po premierze flagowców przychodzi czas na prezentację średniej półki cenowej, która tak notabene nie będzie tak średnia i w wielu aspektach będzie aspirować do rozwiązań z tej wyższej.

Mowa w tym wypadku o Redmi Note 12 Pro+, który ma zostać oficjalnie i globalnie zapowiedziany już 5 stycznia przyszłego roku. Zapewne maksymalnie kilka tygodni od tej premiery wszyscy będziemy mogli zobaczyć to urządzenie na naszych rodzimych półkach sklepowych. Jednak to co najciekawsze w przypadku tego urządzenia to potężny 200 Mpx aparat, który po raz pierwszy zadebiutuje w telefonach z logiem Redmi. Oczywiście Note 12 Pro+ to najmocniejszy wariant całej rodziny Redmi Note, ale już teraz się mówi, że podstawowe modele jeszcze przed końcem roku zostaną zaprezentowane w Indiach, więc możliwe, że właśnie 5 stycznia globalnie Xiaomi zaprezentuje światu całą rodzinę smartfonów Redmi Note.

Oczywiście jak na razie jedyne co wiemy oficjalnie o nadchodzącym Redmi Note 12 Pro+ to, że będzie miał 200 Mpx aparat, a przy tym zadebiutuje 5 stycznia przyszłego roku. Pozostałe informacje są plotkami i nie mamy pewności, że początek 2023 roku będzie obfitował w aż tyle premier od chińskiego producenta. Chociaż znając możliwości Chińczyków bardzo bym się nie zdziwił. A jak Wy czekacie na najnowsze urządzenia od chińskiego producenta? Jesteście zainteresowani zakupem któregoś z telefonów z linii Redmi Note 12? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com