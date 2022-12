Jakie słuchawki TWS sprzedają się najlepiej?

TWS czy prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, często nazywane pchełkami. Są faktycznie bezprzewodowe, nie mają żadnego kabla czy łącznika, a każda słuchawka może funkcjonować osobno. Rozwiązanie, to na przestrzeni ostatnich lat bardzo zyskało na popularności i tak właściwie wszędzie widać osoby korzystające właśnie z tego rozwiązania.

Dlatego też warto się przyjrzeć liczbom i sprzedaży słuchawek TWS. Po pierwsze na przestrzeni ostatnich dwóch lat widać, że nieustannie sprzedaż tych urządzeń rośnie. Owszem raz bardziej, raz mniej, ale mimo wszystko rośnie. W trzecim kwartale tego roku to wzrost już 6%, wcześniej sięgał nawet ponad 20 procent. Również z podziałem na regiony zaszła pewna zmiana, coraz większe zainteresowanie tego urządzenia przejawiają mieszkańcy Indii, ale nada duże zainteresowanie jest w Stanach Zjednoczonych czy Chinach, te trzy kraje stanowią ponad połowę całkowitej sprzedaży słuchawek TWS.

Jak w takim razie przekłada się to na konkretne liczby sprzedażowe i firmy? Zaskoczeniem dużym nie jest fakt, że zdecydowanym numerem jeden jest Apple ze swoimi AirPodsami, później Samsung boAT, następnie Xiaomi i Skullcandy. Nie ma w zestawieniu JBL czy Jabry, co może trochę zaskakiwać, ale są to mimo wszystko trochę węższe marki i mniej znane globalnie. Samo Apple sprzedało blisko 24 miliony egzemplarzy swoich słuchawek, a później drugi Samsung to raptem 7,4 miliona i to z blisko 15% spadkiem kwartał do kwartału.

Wyniki sprzedażowe są ciekawe i mówią jedno zdecydowanie wzrasta zainteresowanie słuchawkami TWS, choć rynek zaczyna się powoli wysycać i możliwe że wzrosty w najbliższym czasie nie będą tak spektakularne.

