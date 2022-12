Wiedźmin na smartfony definitywnie zamknięty

Wiedźmin: Pogromca Potworów to produkcja, która zadebiutowała na mobilnych systemach czyli Androidzie i iOS w lipcu ubiegłego roku. Tytuł, który początkowo wzbudzał spore zainteresowanie użytkowników, później niestety przez dosyć dziwne i niezrozumiałe zmiany w rozgrywce totalnie stracił zainteresowanie ze strony graczy.

Wiedźmin: Pogromca Potworów wyróżniał się na tle pozostałych rozwiązań, które bazowały na rozszerzonej rzeczywistości pokroju Pokemon Go postawieniem na rozgrywkę solową, a także fabułę i zadania. Całość została przygotowana z odpowiednim wiedźmińskim klimatem, więc tak na dobrą sprawę fanów Wiedźmina naprawdę zadawala, ale później twórcy zaczęli modyfikować walki i ich poziom trudności i postawili na mikropłatności, które niestety praktycznie w całości położyły grę. Niestety nie pojawiły się dodatkowe misje czy cały kolejny sezon, przez co Ci którzy wymaksowali postać na 40 poziom i zaliczyli wszystkie zadania nie mieli już czego w Wiedźmin: Pogromca Potworów szukać.

Twórcy już 31 stycznia przyszłego roku zakończą wsparcie dla produkcji, do tego momentu jeszcze gra będzie dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play i Apple App Store. Jednak już z końcem czerwca również przyszłego roku gra nie będzie dostępna dla obecnych graczy. CDProjekt widać chciało zrobić porządki w swoim portfolio, bowiem dzisiaj prócz informacji o zamknięciu Wiedźmin: Pogromca Potworów to w przyszłym roku również zakończy wsparcie dla Gwinta, czyli karcianki w wersji na komputery jak i mobilne platformy, która wywodzi się właśnie z prostej gry z Wiedźmina 3. Liczę, że takie podejście do sprawy przyśpieszy wydanie kolejnych dużych tytułów ze stajni Redów, czy to Wiedźmina 4 czy remake pierwszej części. Jak na razie na temat nowych produkcji nie wiemy nic prócz tego, że powstają. Zobaczymy czy kolejny rok przyniesie jakieś bardziej konkretne informacje w tym temacie. Graliście w mobilnego Wiedźmina? Jak Wam się podobał? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa