OnePlus 11 z zupełnie nowym designem?

Marka OnePlus wyrastała przede wszystkim z głów geeków. Jeszcze kilka lat temu gdy OnePlus stawiało pierwsze kroki w tej materii to niewiele osób znało tę markę, nie mówiąc już o samych urządzeniach. Początkowo smartfony sygnowane logiem tego chińskiego producenta były dostępne tylko i wyłącznie na zaproszenie co szybko okazało się strzałem w dziesiątkę. Później firma na tyle się rozrosła, że niemal w każdym sklepie możemy zakupić urządzenie tej marki z marszu. OnePlus w kolejnych miesiącach będzie prezentował już jedenastą generację swoich flagowców. Jakie nowości nas czekają?

Na wstępie zaznaczę, że poniższe informacje są plotkami, więc nie są to oficjalne dane i wiele jeszcze może się zmienić jeśli chodzi o urządzenie, ale jak to bywa w przypadku przecieków zawsze w nich jest ziarno prawdy. Po pierwsze nowością ma być nowa wyspa na aparat, już w poprzedniku była duża, ale w tym wypadku ma być jeszcze większa, a przy tym mocno zaokrąglona, choć nadal będzie wychodzić z krawędzi urządzenia. Rozwiązanie podobne do poprzedniej generacji, jednak w tym przypadku zastosowano zauważalnie więcej obłości.

Co do specyfikacji chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem że dostaniemy absolutnie najmocniejsze „bebeszki”. Po pierwsze Snapdragon 8 Gen 2 , do tego nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM i zapewne 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi ekran AMOLED 6,7 calowy z odświeżaniem 120 Hz. Również jeśli chodzi o aparat OnePlus nie powinien się niczego wstydzić. Główne oczko to 50 Mpx najpewniej oparta na Sony IMX890, do tego szerokokątny 48 Mpx oraz teleobiektyw 32 Mpx, front to najpewniej również 32 Mpx. Specyfikację uzupełnia 5000 mAh ogniwo wraz z technologią szybkiego ładowania do 100 W oraz najpewniej 50 W bezprzewodowym.

Telefon według plotek ma zostać zaprezentowany jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku najpewniej wraz z wariantem OnePlus 11 Pro. Czekacie na najnowsze urządzenie od chińskiego producenta? To telefon na miarę 2023 roku?

Źródło: gsmarena.com