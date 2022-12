Samsung Galaxy Flip 5 ze sporą ilością zmian?

Plotki mają to do siebie że finalnie nie zawsze się sprawdzają. Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że do premiery urządzenia mamy jeszcze dużo czasu. Dlatego jak na razie brałbym te poniższe newsy z lekkim przymrużeniem ok. Już teraz mamy dla Was pierwsze nieco konkretniejsze informacje dotyczące przyszłorocznego Samsunga Galaxy Flip 5.

Pierwszą zasadniczą różnicą w porównaniu do poprzednika to będzie większy dodatkowy wyświetlacz. Do tej pory mieliśmy do czynienia z 1,9 calowym rozwiązaniem, w przyszłym roku Galaxy Flip zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 3 cali. Różnica nie jest kolosalna, ale mimo wszystko dzięki temu ekran stanie się czytelniejszy i również powinno się znaleźć na nim więcej informacji. Kolejną z nowości będzie modyfikacja zawiasu, co prawda tutaj ma być on po prostu mniejszy i wygodniejszy przy codziennym zastosowaniu. Jak całość będzie wyglądać w praktyce tego niestety jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć chociażby na randerach. Jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość, bowiem na oficjalną premierę urządzenia przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jeśli koreański producent nie zmodyfikuje w znaczący sposób swojego kalendarza premier to najnowsze składane urządzenia przyjdzie nam poczekać do sierpnia przyszłego roku.

Jednak jak to bywa w tego typu plotkach jeszcze do oficjalnej premiery Samsunga Galaxy Flip 5 będziemy mieć okazje poznać znacznie więcej szczegółów dotyczących składanego urządzenia koreańskiego producenta.

Źródło: gsmarena.com