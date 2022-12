OnePlus wydłuża wsparcie dla swoich smartfonów

Jeszcze kilka lat temu, gdy producenci sprzętu mobilnego tak właściwie rozwijali się w sprawie mobilnych urządzeń nikt nie myślał o tym jak długo ich producent będzie wspierał swoje urządzenia. Jednak rynek się zmienia i sami klienci zauważyli, że wydawanie dłużej niż zazwyczaj paczek aktualizacji przynosi wymierne efekty. Coraz więcej osób przy wyborze smartfona sprawdza jaki producent w jaki sposób wydaje kolejne łatki już po samej premierze urządzenia na sklepowych półkach. Tutaj praktyki są bardzo różne, zazwyczaj producenci aktualizują jedynie flagowe telefony, a posiadacze pozostałych rozwiązań muszą obejść się smakiem. Jednak na szczęście Samsung podszedł do tematu zupełnie inaczej oferując podstawowe aktualizacje (czyli kolejne wersje Androida) nawet przez cztery lata, a w przypadku łatek bezpieczeństwa nawet do pięciu. Owszem trzeba wziąć pod uwagę, że aktualizacja zostaje wdrażana stopniowo i nie zawsze jest to od razu, ale wśród urządzeń Samsung aktualizuje również średniopółkowce, a nie tylko same flagowce.

W podobną stronę poszedł OnePlus, który zapowiedział, że od przyszłego roku wybrane modele smartfonów tego chińskiego producenta mają mieć zapewnione cztery duże aktualizacje Androida oraz pięcioletnie wsparcie w przypadku łatek bezpieczeństwa. To bardzo dobry ruch ze strony OnePlusa, ale jak na razie kluczowe jest jedno pytanie. Które urządzenia otrzymają odpowiednie łatki. Bo jak na razie pod tym względem OnePlus milczy. Myślę, że przede wszystkim Chińczycy skupią się na flagowcach i wszystkich ich wariantach, a średniopółkowce będą brane pod uwagę dopiero w drugiej kolejności. Myślę jednak, że mimo wszystko to bardzo dobra wiadomość ze stajni chińskiego producenta.

Dajcie znać jak wygląda sprawa aktualizacji w przypadku Waszych smartfonów? Jak często otrzymujecie łatki bezpieczeństwa. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com