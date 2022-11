Mobilny mol książkowy – recenzja wideokursów

Nasz cykl związany z książkami około technologicznymi pojawia się na łamach MobileWorld24.pl dosyć nieregularnie. Jednak w ostatnim czasie dotarły do mnie nowe zestawy książek, a także kursów, które są dostępne na platformie wydawnictwa Helion czyli Videopoint.pl. W poniższym tekście znajdziecie recenzje trzech kursów, z którymi w ostatnim czasie miałem okazję się zaznajomić.

Java od zera. Kurs video. Programuj obiektowo!

To pierwszy z kursów, z którym miałem okazję się zaznajomić w ostatnim czasie. Został przygotowany przez Piotra Chudzika i to całkiem obszerny materiał bo zawiera sumarycznie blisko 8 godzin nagrań. Co do samej merytoryki nie mam uwag, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli nawet zdecydujecie się na zakup tego kursu i ukończycie go od „A” do „Z” to nie będziecie samodzielnie pracować na stanowisku związanym z Javą. Nauka programowania wymaga sporo pracy. Mimo iż materiał jest obszerny to tak właściwie dopiero wierzchołek góry lodowej jeśli chodzi o umiejętności, które trzeba poznać by móc w miarę płynnie korzystać z języka programowania. Mimo to, myślę że ten kurs jest dobrym pomysłem dla osób, które chcą sprawdzić czy Java jest dla nich, a nie mają pojęcia od czego zacząć.

Cały materiał został podzielony na 14 tematów, który każdy dodatkowo na konkretne lekcje ich długość zależy od wielu składników, ale z reguły nie trwają dłużej niż 30 minut. Uważam to za plus, bowiem często ucząc się z doskoku możemy wykonywać pojedyncze lekcje między innymi zajęciami. Do tego kursu akurat nie mamy żadnych dodatkowych rozwiązań czy materiałów, które ułatwiłyby przyswojenie i ewentualne szybkie powtórzenie materiału z lekcji czy całego tematu. Myślę, że niemal każdy poradzi sobie z wejściem w świat Javy, gdyż językowo kurs jest poprowadzony w taki sposób, że każdy powinien sobie z tym poradzić.

Kotlin bez tajemnic! Kurs. Video. Programuj aplikacje w Android Studio.

Kolejny z wideokursów, które możecie znaleźć na platformie, ale tym razem nieco mniej rozbudowany w porównaniu do tego dedykowanego Javie. Przede wszystkim kręci się on wokół programowania na Androida, a tak właściwie języka Kotlin, który w ostatnim czasie został uznany przez amerykańskiego giganta z Mountain View jako ten główny i podstawowy język programowania na Androida. Autorem całego kursu Jagoda Zarzyka, która na co dzień jest właśnie Android Developerem. Pod względem technicznym moim zdaniem cały kurs jest nieco lepiej poprowadzony niż chociażby poprzedni kurs Java od zera, choć z drugiej strony nie jest to kurs dla osób, które pierwszy raz siadają do jakiegokolwiek programowania. W przypadku Kotlina w dużej mierze część schematów działania, elementów języka zostało przeniesionych z Javy, stąd bez takich dodatkowe wiedzy początek może być ciężki. Autorka szkolenia stara się odpowiednio przygotować kursantów by nie na początku zbytnio się nie zniechęcili przez dużą ilość wiedzy dosyć mocno skondensowanej. Trzeba wziąć pod uwagę, że po tym kursie najlepiej wykorzystać dopiero co zdobytą wiedzę tworząc własną aplikację. Z całą pewnością cały kurs łatwiej zrozumieć przez lekurę e-booka, który jest do pobrania za darmo. Mowa o pozycji „Kotlin w akcji”. Ale tak jak wspominałem wcześniej, że jeśli tylko chcecie się nauczyć programować, to ta książka będzie dobrym uzupełnieniem, choć nadal czeka Was dużo pracy i nauki.

Blockchain i kryptowaluty. Kurs Video. Zdecentralizowane finanse od podstaw.

Kolejny kurs, który zdecydowanie podchodzi do innego tematu niż podstawowe programowanie. Kryptowaluty to temat mocno na czasie, który na przestrzeni ostatnich kilku lat nabrał rozpędu. Szczególnie na początku, gdy swoje podboje na szerszą skalę zaczynał Bitcoin wówczas zaczęto mówić więcej na temat tego typu rodzaju inwestycji. Temat na przestrzeni wielu miesięcy trochę przycichł, ale mimo wszystko ta nowa technologia to narzędzie, które staje się coraz częściej alternatywą dla standardowych płatności. Od razu wyjaśnię na wstępie, że powyższy kurs nie jest poradnikiem do inwestycji. Tutaj autorka Iweta Laskowska przedstawia przede wszystkim elementy związane z technicznym aspektem działania całego systemu blockchain. Kurs będzie szczególnie ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy albo chcą na poważnie wejść w temat kryptowalut i blockchain i nie wiedzą jak się za to zabrać. Z drugiej strony to dobre źródło informacji, dla tych, którzy już mają mniejsze lub nieco większe pojęcie na ten temat, ale chcą uzupełnić wiedzę. Jako uzupełnienie całego kursu otrzymujemy również e-booka „Blockchain. Fundament nowej gospodarki”. To książka autorstwa Melanie Swan, która uzupełnia (choć również w dużej mierze powtarza) informacje zawarte w samym kursie. Jednak dla tych, którzy chcą rozszerzyć informacje związane z działaniem kryptowalut i całego świata blockchain może być bardzo dobrym uzupełnieniem tych informacji.

Podsumowując, kursy które miałem okazję w ostatnim czasie przerobić na platformie Videopoint.pl są to ciekawe propozycje, które dają solidny fundament programowania, choć trzeba wziąć pod uwagę, że zdecydowanie nie są to rozwiązania, które wystarczy pochłonąć i stać się programistą, wiele informacji i doświadczenia musimy nabrać sami, ale punktem wyjścia wydają się bardzo dobrym.