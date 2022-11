Nebula Vega Portable – test projektora mobilnego

Na łamach MobileWorld24.pl pojawia się coraz więcej przeróżnej maści testów i recenzji urządzeń około mobilnych. Były już akcesoria typu powerbanki, słuchawki, elementy smart home czy smartwatche. Przyszedł czas na projektor, ale nie mogło być inaczej gdyby nie wiązał się on po części z rozwiązaniami mobilnymi. Recenzje tego typu sprzętu to raczej rzadkość na naszej stronie, ale myślę, że ten model można zaliczyć do mobilnego sprzętu. Właśnie Nebula Vega Portable ma być odpowiedzią na wszelkie duże i mało poręczne projektory. Jak sprawuje się w praktyce? I czy faktycznie jest tak mobilny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy projektorów jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Wykonane z grubego kartonu, dodatkowo całość zachowana w czerwonej kolorystyce. W środku całość wyściełana gąbką, dzięki czemu podczas transportu urządzenie w żadnym wypadku nie ma prawa się przemieszczać. Co znajdziemy w środku? Oczywiście prócz samego urządzenia mamy również ładowarkę z odczepialnym kablem USB typu C (co ważne do podładowania projektora zawsze można użyć ładowarki od smartofna), zestaw papierologii. Nie mogło oczywiście zabraknąć pilota, który umożliwia łatwe poruszanie się po menu urządzenia. Pilot jest prosty, bez żadnych udziwnień. Dodatkowy zestaw nie jest szczególnie rozbudowany, ale tutaj ciężko czegoś więcej oczekiwać.

Poniżej specyfikacja urządzenia

projektor DLP (0,23-cala DMD)

rozdzielczość: 1920×1080

obraz: 40-120 cali (od 1 metra do 3,2 metrów)

jasność do 500 lumenów

HDR10+

automatyczna korekta ostrości i zniekształcenia trapezowego

żywotność lampy do 30000 godzin

głośniki: 2x 4 W

wbudowany akumulator o pojemności 20 Ah

układ Amlogic T962X2

CPU: 4x Cortex A55 (1,9 GHz)

2 GB RAM oraz 8 GB wbudowanej pamięci dla użytkownika (eMMC)

złącza: HDMI 2.0 (z ARC i CEC), USB-A (2.0), USB-C (Power Delivery)

łączność: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.0, Android TV 9.0

wymiary: 19,2 cm x 19,2 cm x 5,9 cm

waga: 1,4 kg

Jakość wykonania oraz design

Ci z Was, którzy oczekiwali, że ten projektor będzie faktycznie rozmiarów takich by bez problemu można go było wrzucić do kieszeni spodni czy marynarki to muszę Was rozczarować. Owszem jest to urządzenie zauważalnie mniejsze o konkurencyjnych rozwiązań, ale miniaturowe zdecydowanie nie jest. Całość została zachowana w czarnej kolorystyce. Główna bryła ma proste krawędzie z zaoblonymi rogami. Nie jest to może dzieło sztuki, ale pod tym względem jest prosty i minimalistyczny, dzięki czemu z całą pewnością nie będzie szpecić salonu czy innego pomieszczenia w którym się go zamontuje. Cała konstrukcja waży około 1,4 kg. Na mobilny projektor całkiem sporo, ale musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze i najważniejsze jest to tak właściwie nieco zminiaturyzowany pełnoprawny projektor, przez co mamy wszystkie najważniejsze funkcje tego typu urządzeń zachowane. Po drugie i najważniejsze to bateria. Standardowo wśród projektorów mamy zasilanie sieciowe, tutaj producent zdecydował się na implementację ogniwa o pojemności 20 000 mAh, które po prostu swoje waży stąd taka, a nie inna waga Nebula Vega Portable . Cała konstrukcja jak wspomniałem wcześniej jest mocno minimalistyczna. Od góry znajdziemy jedynie trzy klawisze fizyczne służące do szybkiego sparowania poprzez Bluetooth. Pozostałe dwa to podgłaśnianie i przyciszanie wbudowanych głośników. Na krawędzi znajdziemy z tyłu diodę informującą o stanie urządzenia, fizyczny klawisz power, a także wyjścia USB C, HDMI i zwykłe USB. Front to sama lampa bez dodatkowych udziwnień. Od dołu znajdziemy bardzo ciekawie rozwiązaną. Podstawkę, którą możemy wysunąć z poziomu urządzenia, dzięki czemu w większości wypadków nie musimy dodatkowo korzystać z innych rozwiązań. Jak ktoś chce zamontować projektor na statywie też jest taka opcja. Mamy uniwersalny gwint. Co do jakości wykonania nie mam uwag. Całość sprawuje się bardzo dobrze w praktyce i ciężko jest mi się do czegokolwiek przyczepić.

Jakość wyświetlanego obrazu i dźwięk

Mały, ale wariat myślę, że tak można określić projektor Nebula Vega Portable. Nie są to może najmocniejsze parametry. Jednak do zastosowań domowych czy prowadzenia prezentacji gdzieś w podróży, mobilnie w zupełności wystarczy. Podstawą jest możliwość wyświetlania obrazu wielkości od 40 cali do 120 cali. Co daje odległości od 1 metra do 3,2 metra. Całość działa bez zarzutów nawet na dużym ekranie. Przy blisko 120 calach otrzymujemy czytelny obraz. Przy mniejszych przekątnych również nie dostrzegłem problemów. Dobrym rozwiązanie jest automatyczne dostosowanie ostrości, bo włączeniu i ustawieniu obraz z automatu sam dostosowuje ostrość i robi to bezbłędnie, więc zabawa z ręcznymi ustawieniami nie jest potrzebna. Inna sprawa jest z trapezowaniem, deformacją obrazu. Tutaj również projektor ma tryb autokalibracji. Nebula Vega Portable przy standardowych ustawieniach gdzie obraz jest idealnie na wprost ściany nie ma najmniejszych problemów. Gdy już całość nie jest już tak idealnie dopasowana (projektor nie jest na wprost ściany/ekranu) automatyczna kalibracja w tym zakresie działa mocno przeciętnie. Co do samej jakości całość jest Full HD, może do pełni szczęścia potrzebny był 4K, ale obawiam się, że wówczas cena wzrosła dwukrotnie. Inna sprawa to sam obraz jest całkiem jasny, ale 500 lumenów wystarcza do dobrego oglądania filmów czy seriali przy co najmniej dobrze zacienionym pokoju. Za dnia kolory są mocno wypłowiałe. Również przy tych parametrach tryb HDR nie robi takiego wrażenia. Można również odpowiednio dostosować obraz pod siebie wykorzystując w tym celu oprogramowanie. Mamy tryb filmowy, gry oraz VIVID, które zauważalnie zmieniają parametry działania urządzenia. Co ważne, dla tych którzy nie gładkiej białej ściany dobrym rozwiązaniem jest możliwość ustawienia w opcjach jej koloru dzięki czemu odpowiednio projektor modyfikuje wszelkie parametry wyświetlanego obrazu.

Było o obrazie to teraz o dźwięku. W przypadku tego projektora mamy dwa głośniki o mocy 4 W każdy. Do domowych zastosowań będzie jak znalazł. Głośność jest naprawdę przyzwoita, do tego jakość dźwięku to również wysoka półka, chociaż można byłoby się do kilku aspektów przyczepić. Mimo to uważam, ze do oglądania w domowym zaciszu wbudowane rozwiązanie w zupełności powinno wystarczyć. Oczywiście Anker również dał opcję podłączenia zewnętrznych głośników przez Bluetooth więc jak coś mamy również odpowiednią alternatywę. Warto wspomnieć również o samej głośności urządzenia podczas pracy. Obawiałem się, że będzie całość mocno zagłuszać dźwięki filmu czy serialu, ale na szczęście podczas standardowej pracy nie przeszkadza. Owszem zdarzają się głośniejsze momenty, ale mimo wszystko całość można powiedzieć pracuje cicho.

Oprogramowanie

Projektor działa pod kontrolą Android TV w wersji 9.0. Dzięki czemu tak na dobrą sprawę wszystkie elementy i możliwości urządzenia są bardzo rozbudowane. Większość aplikacji mamy dostępnych ze sklepu Google Play [i można również wysyłać obraz przez screencast, poprzez np. telefon. Wówczas nie jest potrzebna jakaś specjalna konfiguracja. Wystarczy, że podłączymy projektor i telefon do tej samej sieci Wi-Fi i wybierając odpowiedni film czy serial z poziomu aplikacji na telefonie wybierzemy charakterystyczne ikonę z prawego górnego rogu. Jak przystało na urządzenie działające pod kontrolą Androida mamy wszystkie najważniejsze funkcje Androida zachowane, a całość komunikuje się z nami w języku polskim.

Łączność

Tutaj do naszej dyspozycji Anker dał kilka różnych wersji. Przewodowo możemy się łączyć przy pomocy HDMI czy do komputera czy to do np. konsoli. Jest też wyjście USB typu C, ale to już służy do ładowania, i ostatnie standardowe USB żeby podłączyć zewnętrzne źródło danych. W przypadku łączności bezprzewodowej mamy Wi-Fi oraz Bluetooth. Fajerwerków nie ma, ale myślę że 99% użytkownikom w zupełności wystarczy. Przez Bluetooth podłączymy zewnętrzny głośnik czy słuchawki, natomiast Wi-Fi można wykorzystać do transmisji materiałów z internetu czy między dwoma urządzeniami. Podczas testów nie miałem problemów z działaniem urządzenia i poszczególnych modułów łączności.

Podsumowanie

Nebula Vega Portable to ciekawe urządzenie, które oferuje trochę inne podejście do tematu projektorów. Kilka rozwiązań jak chociażby wyciągana podkładka czy wbudowane ogniwo 20 000 mAh sprawiają, że projektor ten staje się mobilny. Owszem cena nie należy do najniższych, ale trzeba wziąć pod uwagę ciekawe inne rozwiązania, które znajdziemy w Nebula Vega Portable.