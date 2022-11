Poznaliśmy najwydajniejsze smartfony października – są zaskoczenia

W przypadku smartfonów jeden z najbardziej popularnych benchmarków na Androida to AnTuTu. Testowanych jest setki tysięcy smartfonów miesięcznie, więc i baza wyników jest całkiem miarodajna. Co prawda nie jest to aplikacja, którą oficjalnie można pobrać ze sklepu Google Play chociażby ze względu na to, że czystkę jaką zrobił amerykański gigant z Mountain View w 2020. Rzekomo twórcy AnTuTu byli powiązani z Cheetach Mobile czyli chińską firmą, która miała wykradać dane użytkowników. Problem był na tyle poważny, że Google jeszcze później dorzucił oliwy do ognia. Jednak mimo rozejścia się dróg z Google, AnTuTu nadal działa i podsyła kolejne zestawienia.

Jednak to co najważniejsze czyli, wyniki w październiku są dosyć zaskakujące. Po pierwsze numerem uno jest ROG Phone 6, a nie ROG Phone 6 Pro, który ma dodatkowe 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Wydawałoby, się że powinno być odwrotnie. Podium zamyka Xiaomi 12T Pro. Nie ma też żadnego zaskoczenia, że cała trójka działa pod kontrolą układu Qualcomma czyli Snapdragona 8+ Gen 1. Prócz tego układu króluje również podstawowy model pierwszej generacji czyli Snapdragon 8. Jednak mamy też jednego rodzynka w całym zestawieniu czyli układ MediaTeka Dimensity 9000 w vivo X80. Mimo wszystko całe zestawienie jest mocno monotematyczne jeśli chodzi o same układy, a różnice szczególnie na samym szczycie bardzo niewielkie.

Na pewno w samych zestawieniach sporo zmieni się po premierze najnowszego układu Qualcomma czyli Snapdragonie 8 Gen 2, który będzie miał swoją premierę jeszcze w listopadzie, choć w pierwszych smartfonach może pojawić się dopiero z początkiem przyszłego roku. Oczywiście czas pokaże, ale liczę mimo wszystko że pierwsze telefony mogą trafić do sprzedaży nieco wcześniej. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem, czy któryś z Waszych urządzeń znajduje powyżej i jakie są Wasze wyniki w AnTuTu.

