Składany smartfon Google’a na pierwszych renderach

Tak właściwie jeśli chodzi o urządzenia składane coraz częściej słyszymy o nowych rozwiązaniach, które pojawiają się na sklepowych półkach. Chociaż może właśnie jeszcze nie pojawiają się, a są dopiero w planach. Kolejni producenci coraz śmielej podchodzą do tego tematu i chcą również wydawać swoje propozycje właśnie w kontekście składanych urządzeń. Jednym z dużych graczy jest właśnie amerykański gigant z Mountain View, który co prawda jeszcze oficjalnie nie zaprezentował swoich urządzeń, ale przeciekowe informacje sugerują, że nastąpi to niebawem.

W przypadku specyfikacji składanego Pixela jak na razie nie wiemy zbyt wiele, natomiast na bazie przeciekowych informacji, które otrzymał jeden z leaksterów przygotował odpowiednie rendery, które mogą w znaczący sposób zwizualizować jak będzie prezentować się najnowszy smartfon od Google’a.

Na pierwszy rzut oka urządzenie pod względem stylistyki przypomina mocno aktualne Pixele. Mamy przede wszystkim do czynienia z charakterystyczną belką, która pojawia się również w wśród standardowych modelu Pixeli. Proporcje ekranu z renderów również są nieco inne. W Pixel Fold mamy do czynienia z szerszymi ekranami, a po rozłożeniu całość wygląda niemal jak kwadrat. Z pozostałych zauważonych zmian to nieco mniejszy zawias niż w Galaxy Foldzie, choć trzeba pamiętać, że jak na razie są to tylko rendery i to nieoficjalne, stąd do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić.

Z przeciekowych informacji mamy jeszcze cenę i orientacyjną datę premiery urządzenia. Jak przystało na składany telefon nie jest tanio. Według plotek standardowo Pixel Fold będzie kosztował 1799 dolarów co w przeliczeniu na złotówki daję kwotę 8200 zł, premiera zaś odbyć się ma w maju przyszłego roku. Cóż co do ceny jest ciut niższa w porównaniu do standardowej Galaxy Fold 4, ale gdy dodamy jeszcze podatki i fakt, że telefony Google nie są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji może się okazać, że sklepy będą chciała za ten model blisko 10 tysięcy złotych. Oczywiście czas pokaże, ale wygląda na to, że pierwszy składany telefon amerykańskiego giganta z Mountain View jest już tuż za rogiem.

