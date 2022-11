Netflix w wersji z reklamami uboższy w filmy i seriale

Dyskusja na temat zmian w branży streamingowej trwa w najlepsze od dobrych kilku miesięcy. Po sporym boomie, który zaliczyli włodarze tych platform w czasie pandemii, pojawiają się pierwsze problemy związane z działalnością. Po pierwsze większość platform drożeje, i często podwyżki nie są kosmetyczne i sięgają nawet 30%. Zakładając, że użytkownicy mają więcej niż jedną aktualnie opłacaną usługę streamingową chcąc nie chcąc z części rezygnują. Drugim problemem jest ich ilość, kolejne nowe rozwiązania pojawiają się jak grzyby po deszczu. Chcąc oglądać wszystkie swoje ulubione filmy czy seriale nieraz trzeba wykupować dostęp do 4 czy nawet 5 usług. Dlatego część firm zaczyna myśleć o innych rozwiązaniach, które mają za zadanie zachęcić użytkowników do pozostania abonentem danej usługi.

Netflix już jakiś czas temu oficjalnie mówił o wprowadzeniu usługi z reklamami. Plany stały się rzeczywistością. W Polsce co prawda jeszcze się nie pojawił, ale w wielu krajach na całym świecie jest dostępny lub niebawem będzie. Jest zauważalnie tańszy od podstawowego do tej pory abonamentu, bo kosztuje od około 5 euro do 7 dolarów, jednak prócz wcześniej wspominanych reklam jest też zubożały o inne rzeczy. Po pierwsze brak możliwości pobierania filmów i seriali, jakość tylko HD. Jednak to co najbardziej zaskakuje samych użytkowników (bo sam Netflix się również nie pochwalił), to w wersji z reklamami nie mamy części filmów i seriali w porównaniu do podstawowego abonamentu. Zdarza się, że w danym kraju nie ma House of Cards czy Peaky Blinders. Często są to seriale dla których specjalnie wykupuje się dostęp do platformy.

Powiem szczerze, zakładając ograniczenia jakie serwuje nam Netflix w wersji Basic with Ads zakup takiego abonamentu staje się w ogóle nieopłacalny. Zaoszczędzimy kilka złotych miesięcznie, a mimo wszystko jesteśmy okrojeni ze sporej ilości ciekawych filmów czy seriali. Liczę, mimo wszystko, że Netflix nieco zmieni swoje podejście do tematu i będzie szukał jeszcze innych rozwiązać, by zainteresować potencjalnych klientów.

Źródło: pocketnow.com