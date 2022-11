Oppo odkrywa karty na temat nowego składnego telefonu

W zakresie urządzeń składanych aktualnie bezapelacyjnym numerem jeden jest Samsung. W swoim portfolio ma tak właściwie dwa modele – Galaxy Fold oraz Galaxy Flip, oba te urządzenia miały już po cztery generacje, więc to też świadczy o tym, że koreański producent zapoczątkował rozwiązania składane dla przeciętnego odbiorcy. Jednak swoje trzy grosze dorzucają kolejni producenci, którzy zapowiadają nowe rozwiązania. Jednym z nich jest właśnie Oppo, które w niedalekiej przyszłości zaprezentuje kolejną generacją swojego składanego smartfona.

Mowa w tym wypadku o Oppo Find N2, który ma otrzymać topową specyfikację. Po pierwsze sercem telefonu ma być Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB pamięci operacyjnej RAM. To co najważniejsze w przypadku składanego urządzenia do wyświetlacz, tutaj mamy mieć do czynienia z 7,1 calowym ekranem LTPO AMOLED, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Drugi z wyświetlaczy to najpewniej 5,5 calowa jednostka. Specyfikację dodatkowo uzupełniają głośniki stereo, główny 50 Mpx aparat, a także bateria o pojemności 4520 mAh. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 13, wraz z autorską nakładką chińskiego producenta ColorOS 13.

Jak na razie nie wiemy kiedy oficjalnie Oppo Find N2 ujrzy światło dzienne, jednak ilość przeciekowych informacji może sugerować, że stanie się to prędzej niż później. Oczywiście prócz samej daty debiutu brakuje również informacji związanych z ceną smartfona. Znając życie jednak za takie nowoczesne rozwiązanie przyjdzie nam nieco zapłacić. Jak Wam się podobają składane smartfony? Mają one racje bytu? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

