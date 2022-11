Startuje aktualizacja do Androida 13 i One UI 5.0 dla serii Galaxy S21 w Polsce!

Samsung widzę, że wziął się porządnie do pracy jeśli chodzi o aktualizacje swoich urządzeń. Dosłownie dwa tygodnie temu miałem okazję pisać o udostępnieniu aktualizacji do Androida 13 oraz autorskiej nakładki koreańskiego producenta czyli One UI w wersji 5.0., dla najnowszej flagowej serii, a teraz mam dobre wieści dla kolejnych użytkowników smartfonów Samsunga.

Mowa w tym wypadku o zeszłorocznych flagowcach czyli linii Galaxy S21. Na którą składają się trzy modele – Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ oraz Samsung Galaxy S21 Ultra. Każdy z nich właśnie powinien otrzymać odpowiedni update. Jak na razie sprawa jest rozwojowa i najpewniej nie u wszystkich naraz aktualizacja się pojawi, warto sprawdzić w ustawieniach telefonu czy czasem update się nie pojawił na Wasz telefon. Trzeba pamiętać, że cały proces może trwać nawet do kilku dni stąd prośba i jeszcze chwilę cierpliwości. W zależności od tego czy macie telefon z wolnej sprzedaży czy u operatora ten proces oczekiwania może się nieco wydłużyć. Oczywiście jak standardowo dla urządzeń tego typu warto mieć wcześniej dobrze naładowany telefon i być podłączony do Wi-Fi. Pakiet danych jaki trzeba pobrać w tym wypadku to co najmniej kilka GB.

Oczywiście Samsung dopiero rozpoczął sam proces aktualizacji swoich urządzeń, więc jeszcze w listopadzie kolejne smartfony najpewniej będzie to linia Galaxy S20 oraz Galaxy Fold i Flip otrzymają odpowiednie aktualizacje. Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem, czy na Waszych telefonach pojawił się już update do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Źródło: pocketnow.com