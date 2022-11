Koniec taniego Allegro Smart?

Allegro już od dłuższego czasu oferuje abonament, w którym za 49 zł za rok możemy mieć darmową dostawę zarówno do paczkomatów jak i kurierem. Rozwiązanie, które przyjęło się niemal od razu i wielu użytkowników zdecydowało się na wykupienie takiej wersji „premium”. Inna sprawa, że ktoś kto kupuje sporo rzeczy on-line, te kilkadziesiąt złotych rocznie nie jest dużym wydatkiem, a oszczędności mogą być całkiem spore. Jednak co dobre szybko się kończy i w niedalekiej przyszłości, bo jeszcze w listopadzie Allegro zaserwuje nam podwyżkę i jeszcze kilka drobniejszych modyfikacji smarta.

Po pierwsze cena – zmienia się subskrypcji rocznej i teraz będzie o 10 zł większa, czyli dokładnie 59,90 zł za dwanaście miesięcy. Dla tych, którzy nie chcą wydawać takiej kwoty na rok mogą skorzystać z miesięcznej wersji, która nie ulega zmianie i będzie to nadal 10,99 zł. Zmianie ulegnie również minimalna kwota przy które mamy mieć darmową wysyłkę do paczkomatu czy kuriera. W przypadku pierwszej opcji kwota minimalna rośnie z 40 zł do 45 zł, natomiast w przypadku kuriera skok jest większy z 40 zł do dokładnie 65 zł. Jedną ze zmian, którą nie chwali się samo Allegro to wyłącznie możliwości zakupu abonamentu na dłuższy czas „na zapas”. Do tej pory można było kupić usługę na kilka lat do przodu, jednak dzisiaj już wyłączona została taka opcja i maksymalnie 15 dni przed wygaśnięciem abonamentu można go przedłużyć. Niby niezbyt duża zmiana, ale mimo wszystko zauważalna.

Wszystkie nowości i zmiany w regulaminie wchodzą z dniem 21 listopada o godzinie 9:00, więc na ewentualne przedłużenie abonamentu macie jeszcze chwilę.