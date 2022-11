Wiemy kiedy zadebiutują nowe flagowce od Samsunga

Wielkie przyszłoroczne premiery zbliżają się wielkimi krokami. To jeden z najgorętszych okresów dla fanów mobilnych technologii. Premiera będzie gonić premierę, nowości będą prezentować po kolei praktycznie wszyscy najwięksi producenci. Oficjalnie daty premier nie są jeszcze ogłoszone, ale od czego są informacje przeciekowe i same plotki. Już teraz wiemy kiedy koreański producent oficjalnie zaprezentuje światu swoje najnowsze urządzenia.

Mowa oczywiście o najnowszej generacji smartfonów flagowców czyli Galaxy S23. Sumarycznie światu mają zostać zaprezentowane trzy modele – Galaxy S23, Galaxy S23 Plus oraz Galaxy S23 Ultra. Te smartfony mają zostać oficjalnie zaprezentowane jeszcze w pierwszym tygodniu lutego, a przedsprzedaż ma trwać do 17 lutego. Wówczas urządzenia oficjalnie zadebiutują na sklepowych półkach. CO do specyfikacji przede wszystkim liczę, że w przyszłym roku Koreańczycy zrezygnują w Europie z Exynosów na rzecz najnowszych Snapdragonów. Lada moment zadebiutują właśnie najnowsze rozwiązanie czyli Snadpragon 8 Gen 2, który byłbym najlepszym rozwiązaniem.

Tak na dobrą sprawę aktualnie największą zagadką w tym momencie pozostaje cena całej rodziny Galaxy S23. Znając życie podwyżki nas nie ominą, ale osobiście liczę, że raczej będzie to kosmetyka, bo już tegoroczne Galaxy S22 nie należały do najtańszych i podstawowe wersje zaczynały się od 4000 zł. Jak to będzie wyglądać w praktyce przekonamy się w przyszłym roku. Czekacie na najnowsze propozycje od koreańskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

