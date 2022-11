Xiaomi 13 Pro będzie potężną bestią

Już za moment, już za chwilę będziemy mogli niemal codziennie pisać dla Was na temat premier najnowszych flagowych modeli. Już teraz okres plotek i spekulacji jest rozgrzany do czerwoności, a tak właściwie to dopiero początek. Część producentów sprzętu mobilnego będzie swoje najnowsze urządzenia prezentować jeszcze w tym roku, lecz globalnie dostępne będą w kolejnym 2023 roku. Wynika to przede wszystkim z jednej rzeczy – każdy chce być pierwszy. W tym wypadku przede wszystkim chodzi o nowy układ Qualcomma – Snapdragona 8 Gen 2, który jeszcze w listopadzie zostanie oficjalnie zaprezentowany.

O nadchodzącym wielkimi krokami Xiaomi 13 Pro wiemy już coraz więcej. Po pierwsze to, że będzie działał pod kontrolą Snapdragona 8 Gen 2 nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Po drugie i moim zdaniem ważniejsze to optyka, którą Xiaomi chce zaimplementować w swoim najnowszym modelu. Mowa w tym wypadku o 1 calowej matrycy o rozdzielczości 50 Mpx, i najpewniej będzie to sensor od Sony czyli IMX989, którego mogliśmy poznać chociażby w Xiaomi 12S Ultra. Pozostałe dwa aparaty to również 50 Mpx będą się różnić możliwościami – jeden do teleobiektyw, drugi szerokokątny obiektyw. Specyfikację ma uzupełnić 6,7 calowy ekran AMOLED najnowszej generacji z 120 Hz odświeżaniem oraz baterię o pojemności 4800 mAh, która wspiera technologię szybkiego ładowania 120 W. Całość ma już zadebiutować z Androidem 13 oraz autorską nakładką chińskiego producenta czyli MIUI 14.

Xiaomi 13 Pro wydaje się konkretnym urządzeniem, a trzeba wziąć pod uwagę, że do całej rodziny najpewniej dołączy jeszcze dodatkowo model oznaczony jako Xiaomi 13 Ultra, który będzie najmocniejszym wariantem całej serii. Jakich nowości będziemy mogli się po nim spodziewać tego niestety nie wiemy, ale jak wersja oznaczona jako Pro „przejęła” wszystkie nowości z tegorocznego „Ultra” możemy się spodziewać sporych nowości i zaskoczeń.

