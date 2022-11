Rodzina iPhone’ów rozrośnie się o kolejny model?

W przypadku urządzeń sygnowanych logiem nadgryzionego jabłuszka powiem szczerze, że wiele jesteśmy w stanie przewidzieć na długo przed oficjalną premierą urządzeń. Nikogo to tak właściwie nie dziwi, a wynika to z kilku elementów. Po pierwsze przeciekowe informacje na temat nowości pojawiają się prawie na rok przed planowaną premierą, a nie bez znaczenia ma również fakt, że niewiele się w tych urządzeniach na przestrzeni lat zmienia. Owszem tutaj coś dodadzą, tutaj co odejmą, ale tak właściwie całość pozostaje w miejscu. Czy w takim razie iPhone 15 Ultra w ogóle coś w tym kontekście zmieni. Powiem szczerze – nie liczyłbym na rewolucję, czego dowodem są poniższe informacje.

iPhone 15 Ultra, wydaje się nazwą odpowiednią dla urządzenia, które zrewolucjonizować podejście do tych smartfonów. A jak jest naprawdę? Apple według plotek ma rozszerzyć ilość pamięci RAM z 6 GB do 8 GB. Model ten dostanie najnowszy układ Apple A17 Bionic i pozbawiony zostanie wyjścia ligthning na rzecz USB typu C, ale to jest kwestia już zmiany prawa jaka nastąpiła na terenie Unii Europejskiej w bieżącym roku. Zmiany dotyczą tej ramki, dopisek Ultra zobowiązuje do najwyższej jakości przez co mamy otrzymać tytanową ramkę. Pojawić się ma również podwójna kamera do selfie na froncie, a te na pleckach urządzenia mają otrzymają możliwość nagrywania w 8K czy peryskopowy zoom. Jednak jak sami widzicie żadne z powyższych „ficzerów” nie jest w żadnym razie nowatorskie czy czymś czego bym wcześniej nie widział. Podwójna kamera do selfie była, nagrywanie w 8K czy peryskopowy zoom były. To wszystko już gdzieś widziałem i po prostu jestem znudzony kolejnymi „nowościami”, które nic nie wnoszą ponad to co już widzieliśmy. iPhone’y na początku swojej kariery na rynku mobilnych technologii były pionierami wielu rozwiązań i to producenci sprzętu kopiowali swoje pomysły od nich. Teraz mam wrażenie, że jest na odwrót. Cóż liczę, że w ciągu roku iPhone 15 Ultra stanie się telefonem wartym uwagi i zaproponuje nowości, które wyznaczą nowe trendy na rynku mobilnych technologii.

Co sądzicie o zmianach, które szykuje dla Apple przy okazji premiery iPhone 15 Ultra? Coś Was szczególnie zainteresowało? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com