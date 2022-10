Infinix Zero Ultra już dostępny w Polsce

Marka Infinix to świeżynka na naszych rodzimych półkach sklepowych, pojawiła się w Polsce w czerwcu bieżącego roku, jednak w swoim portfolio nie ma zbyt dużo telefonów. Jednak sytuacja uległa poprawie, bowiem sukcesywnie pojawiają się kolejne modele. Najświeższym z nich jest Infinix Zero Ultra, który celuje już zauważalnie wyżej i ma kilka ciekawych rozwiązań, które mogą przekonać potencjalnych klientów. Jakich?

Przede wszystkim tym czym chwali się sam producent to super szybkie ładowanie i powiem szczerze, że w tym zakresie faktycznie należy do absolutnej czołówki, bowiem według specyfikacji Infinix Zero Ultra można ładować z mocą aż 180 W. Co w praktyce oznacza, że naładowanie do pełna telefonu to raptem 12 minut, wynik świetny. Producent zaimplementował w swoim telefonie 20 czujników temperatury, dzięki czemu nie powinno nic się przegrzewać. Element ten sprawdzimy najpewniej podczas testów. Bateria to ogniwo 4500 mAh. Reszta część specyfikacji jest już bardziej standardowa, czyli sercem urządzenia jest układ MediaTeka – Dimensity 920. Do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 6,8 calowy ekran pracujący z maksymalną rozdzielczością Full HD+ oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Mamy również potrójny główny aparat, gdzie podstawowa jednostka to 200 Mpx oczko wraz z optyczną stabilizacją obrazu, jest również 13 Mpx aparat szerokokątny oraz 2 Mpx jednostka.

Całość pod względem specyfikacji wygląda naprawdę nieźle, na tle konkurencji wyróżniają się dwa elementy – super szybkie ładowanie 180 W oraz 200 Mpx aparat. Na koniec jedna z ważniejszych informacji czyli cena i dostępność telefonu. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 2999 zł, natomiast w ciągu pierwszych 48 godzin od premiery urządzenia będzie można go kupić za 2699 zł. Telefon będzie dostępnych w sprzedaży w dwóch miejscach na Allegro oraz sklepach MediaExpert. Wydawać by się mogło, że marka Infinix powinna nieco bardziej powalczyć o klienta cena, bowiem blisko 3000 zł za ten telefon mimo kilku ciekawych elementów dla wielu może być to za dużo. Dajcie znać co sądzicie o najnowszej propozycji od marki Infinix.

Źródło: informacja prasowa.