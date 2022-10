realme 10 i realme 10 Pro będą naprawdę ciekawymi średniopółkowcami

Średnia półka wśród urządzeń mobilnych jest naprawdę mocno oblegana. Producenci sprzętu mobilnego nie patyczkują się ze swoimi klientami oferując im naprawdę pokaźną liczbę urządzeń. Aktualnie wśród tak właściwie jednej rodziny telefonów pojawia się kilka wariantów, a każdy może być dostępny w kilku wersjach pamięci RAM i ROM i okazuje się, że mamy w czym przebierać. Dosłownie jutro swoją premierę w Chinach będzie miała nowa generacja telefonów Xiaomi czyli Redmi Note 12, a już teraz pojawiają się nowe już coraz bardziej konkretne przecieki na temat jednego z większych konkurentów Xiaomi. Mowa w tym wypadku o dwóch modelach czyli realme 10 oraz realme 10 Pro.

Co wiemy o nadchodzących średniopółkowcach od realme? Zacznijmy od mocniejszego wariantu czyli wersji Pro. Ten ma zostać wyposażony w całkiem wydajny układ MediaTeka czyli Dimensity 1080, do tego dojdzie duży 6,7 calowy ekran AMOLED pracujący z rozdzielczością FullHD+ najpewniej w 120 Hz. Czytnik linii papilarnych ma zostać zintegrowany z ekranem podobnie jak we flagowych modelach. Specyfikację uzupełnia jeszcze bateria o pojemności 5000 mAh, a także aparaty. Główne „oczko” to 108 Mpx matryca, do tego uzupełni je duet 8 Mpx i 5 Mpx oraz frontowe 16 Mpx „oczko”. realme Pro powinien być dostępny w kilku wariantach pamięci RAM i ROM w tym wypadku przeciekowe informacje mówią o 6,8 lub 12 GB RAM oraz 64, 128, 256 oraz 512 GB ROM.

Drugi z modeli czy podstawowy realme 10 ma zostać wyposażony w ekran również 6,7 calowy ale już LCD. Nie mamy niestety konkretniejszych informacji dotyczących procesora zasilającego ten telefon, wiemy jedynie tyle, że również ma wsparcie dla technologii 5G. Wiemy również to, że wśród aparatów będziemy mieć 108 Mpx i 5 Mpx, zabraknie 8 Mpx jednostki. Pozostała część specyfikacji jak na razie jest tajemnicą, ale znając życie za kilka dni pojawią się kolejne doniesienia, które trochę rozjaśnią jak będą wyglądać nowe urządzenia od realme.

Czekacie na najnowsze smartfony ze stajni realme? Który producent w kategorii średniopółkowców poradzi sobie w tym roku lepiej? Xiaomi ze swoimi Redmi Note 12? Czy realme z linią 10? Dajcie znać pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com