Kolejne podwyżki, tym razem dla subskrybentów usług Apple

W ostatnim czasie ciężko jest w ogóle pomijać temat podwyżek. Tak na dobrą sprawę problem ten dotyczy każdego z nas, bowiem na każdym kroku niemal wszystko z czym mamy do czynienia od jedzenia, po gaz, energię elektryczną skończywszy na usługach. Drożeje jednym słowem wszystko i nie wiem czy jesteśmy w stanie znaleźć taką branżę, którą ten problem nie dotyczy. Niestety wydawałoby się, że jednak branża technologiczna, a przede wszystkim serwisy różnego typu streamingujące filmy, muzykę ten problem nie dotyczy. Nic bardziej mylnego.

Jeszcze jakiś czas temu pisaliśmy o nowych zapędach Netflixa odnośnie wprowadzenia reklam i specjalnego tańszego pakietu. Nie inaczej jest w przypadku Disney+, który już w listopadzie zdrożeje w części krajach, natomiast u nas podwyżka zawita najpewniej w przyszłym roku. Takich przykładów można mnożyć i wygląda na to, że Apple właśnie dołączył do tych firm.

Aktualnie na stronach związanych z usługami Apple Music oraz Apple One można dostrzec nowe cenniki i jak każdy z Was może się domyślić, nie mam tutaj dobrych informacji. Po pierwsze podstawowa wersja dla osoby indywidualnej to już koszt 21,99 zł (wcześniej trzeba było płacić za tę usługę 19,99 zł). Podobnie wygląda sprawa w przypadku wersji dla rodziny, tutaj wzrost ceny jest bardziej zauważalny bowiem z 29,99 zł na 34,99 zł. Jedynie studenci mogą czuć się bezpieczni jeśli chodzi o podwyżki, tutaj cena nie uległa zmianie.

Powyżej mogliście poznać nowy cennik Apple Music, a jak wygląda „zbiorcza” subskrypcja amerykańskiego giganta z Cupertino? Niestety również podwyżki. Podstawowa wersja to już koszt 34,99 zł, rodzinna jest o 10 zł droższa czyli za 44,99 zł miesięcznie. To podwyżki o odpowiednio 10 zł i 5 zł.

Wydawać by się mogło, że te kilku złotowe podwyżki nie są bardzo dotkliwe, ale powiem szczerze, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że cena wzrosła chociażby o 5 zł miesięcznie, to już rocznie musimy zapłacić 60 zł więcej. Zakładając, że podobne podwyżki mogą zaserwować nam kolejne usługi streamingowe, może się okazać, że z tych podwyżek „uzbiera” się tyle dużo, że coraz częściej będziemy korzystać z tylko z jednej wersji, albo ograniczymy je do absolutnego minimum.

Dajcie znać z jakich usług streamingowych Wy korzystacie na co dzień. Czy będziecie w najbliższym czasie z jakiejś zrezygnować?

Źródło: własne