Android 13 i One UI 5.0 dla Galaxy S22 już w Polsce!

Posiadacze najnowszych flagowców koreańskiego producenta chwilę musieli czekać na najnowszą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Wynikało to z kilku elementów. Przede wszystkim ze względu na trwające testy, które mają ograniczyć występowanie po aktualizacji większej ilości urządzeń jakichkolwiek problemów z oprogramowaniem. Nie zawsze to faktycznie miało rację bytu. Rok do roku podobne testy przeprowadza chociażby Apple z kolejnymi wersjami iOS i jak wiemy od czasu premiery już tej stabilnej wersji pojawiają się co chwilę kolejne mini aktualizacje, które łatają najpoważniejsze problemy. Jednak Samsung idzie podobną drogą jak Apple i również zanim udostępni wersję finalną Androida i nowej nakładki trwa to kilka miesięcy. Na szczęście w tym roku jest to krócej niż w zeszłym.

Update początkowo pojawił się we Włoszech, ale już teraz można pobierać go w Polsce. Informacja jest świeża i możliwe, że dopiero powiadomienie o aktualizacji pojawi się u Was w najbliższych godzinach, jednak możecie ten proces przyśpieszyć wywołując z ustawień sprawdzenie czy aktualizacja jest już dostępna.

Sam update waży blisko 2,8 GB, więc całkiem sporo, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak mamy do czynienia z dużym updatem, który przynosi nową wersję Androida i autorskiej nakładki Samsunga. Jakich nowości możemy oczekiwać po aktualizacji? Od razu nie wspomnę, że na pierwszy rzut oka różnice nie są ogromne, zmienił się wizualnie panel powiadomień, jest kilka dodatkowych szybkich opcji, ale większość zmian zostało wprowadzonych jako nowości w poszczególnych aplikacjach. Mamy chociażby nowe funkcje w aplikacji aparatu czy edytorze zdjęć i filmów. Przyjrzę się bliżej wszystkim nowościom nowego One UI 5.0 i przedstawię je przy okazji osobnego artykułu.

Pamiętajcie, że warto mieć przed aktualizacją dobrze naładowany telefon i być podłączonym do Wi-Fi (blisko 2,8 GB waży cała paczka aktualizacji). Dobrym pomysłem jest również odpowiednio skopiować dane prywatne, choć w czasie aktualizacji standardowo nie są kasowane, to na wszelki wypadek gdyby coś nie poszło po naszej myśli warto mieć kopię zapasową.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy już macie na swoich Galaxy S22 zainstalowanego najnowszego Androida 13 wraz z One UI 5.0. Jak się sprawuje?

Źródło: własne