„Nowy” iPhone SE 4 będzie odgrzewanym czteroletnim kotletem?

Średniopółkowe rozwiązania jeśli trafiają na sklepowe półki z reguły pełnymi garściami czerpią z rozwiązań flagowych. Nie zawsze idzie to w parze z nowymi technologiami, które są zaprzęgnięte do średniaków. Najczęściej trzeba chwilę poczekać zanim np. czytniki linii papilarnych przeniosły się z plecków urządzenia na front pod wyświetlaczem. Jednak trwa to mimo wszystko niezbyt długo, jednak Apple jest uważany za mistrza recyclingu rozwiązań do swojej „niższej” półki cenowej. Najlepszym tego przykładem jest chociażby ostatnia premiera czyli iPady 10 generacji, tak właściwie pod względem „bebszków” to urządzenia z 2020 roku, a cena nowa zaczynająca się od blisko 3000 zł. Sporo, zważywszy, że to niemal dwuletnie urządzenie. Kolejne przeciekowe informacje sugerują, że kolejne urządzenie może być wzorowane na czteroletnim modelu.

Mowa w tym wypadku o iPhone 4 SE, który według Jona Prossera pod względem desiginu ma być wzorowany na iPhone XR. Model ten został zaprezentowany 18 września 2022 roku, więc ponad 4 lata temu. Dla przypomnienia, to jeden z pierwszych urządzeń giganta z Cupertino bez ramek, więc najpewniej iPhone SE 4 zostanie pozbawiony Touch ID na rzecz Face ID. Druga sprawa to wielkość wyświetlacza. iPhone XR to przekątna 6,1 cala, więc zauważalnie większa od poprzednich modeli z linii iPhone SE (wcześniej były to jednostki do 5 cali). Jednak mimo wszystko gabaryty urządzenia nie powinny znacząco wzrosnąć, bowiem pozbywamy się ramek i Touch ID. Oczywiście jak na razie są to plotki, więc trzeba podchodzić do nich z dystansem. Z drugiej strony mimo odgrzewanego wyglądu bebeszki urządzenia powinny być świeższe niż czteroletnie układy. W tym wypadku mówi się o Bionic A15 czy A16, więc już znacznie świeższych procesorach. Warto też wspomnieć, że standardowo telefony z linii SE będą tańsze niż podstawowe modele, ale trzeba będzie liczyć z wydatkiem rzędu około 3000 zł. To tak jak za niektóre flagowce z Androidem na pokładzie.

Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na najnowszy smartfon od Apple? Czy nowy iPhone SE 4 będzie miał rację bytu?

Źródło: gsmarena.com