Kolejne wieści na temat designu linii Galaxy S23

Sezon na przecieki związane z najnowszymi urządzeniami od giganta z Cupertino można uznać za zamknięty. Jakiś czas temu pojawiły się już na sklepowych półkach nowe iPhone’y, które zbierały mieszane recenzje. Po sezonie związanym z nowymi iPhoneami przyszedł czas na sezon przecieków dotyczących chyba jednego z największych konkurentów Apple – Samsunga. Oczywiście mowa w tym wypadku o linii urządzeń Galaxy S23. Na kilka miesięcy przed premierą nowych telefonów wiemy już o nich prawie wszystko.

Pierwsze przeciekowe informacje związane z nieco odmienionym designem linii Galaxy S23 poznaliśmy już jakiś czas temu, jednak jedno źródło nie zawsze jest pewne. Jednak wygląda na to, że faktycznie ostatnie przecieki się sprawdzą, bowiem mamy kolejne informacje, które potwierdzają wcześniejsze zmiany. Producenci akcesoriów, a dokładnie etui są w posiadaniu bryły nowych telefonów koreańskiego producenta, dzięki czemu wiemy jak mniej więcej wyglądają plecki Galaxy S23, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra.

Co możemy odczytać z nowych zdjęć? Przede wszystkim fakt, że cała linia smartfonów będzie miała po trzy aparaty nie jest zaskoczeniem. Nowością jest natomiast brak całej bryły wyspy. Samsung oddzielił każde z „oczek” aparatów, co nie jest zupełnie świeżym otwarciem jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Na zdjęciach dodatkowo błędnie została oznaczona wersja Pro, która finalnie ma być po prosty Galaxy S23+.

Jak sami widzicie kolejne informacje związane z najnowszymi flagowcami od koreańskiego producenta zaczynają do nas spływać. Zaczynają być one coraz bardziej kompletne, przez co na długo przed oficjalną premierą możemy sobie już wyobrazić jak będą prezentowały się nowości od Samsunga. Co o nich sądzicie? Linia Galaxy „S” powinna otrzymać znacznie większą rewolucję w kwestii designu? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com