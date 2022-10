Szykujcie się na kolejną przenośną konsolę, tym razem od Razera

Urządzeń mobilnych Ci pod dostatkiem, smartfonów nawet tych gamingowych ostatnio jest naprawdę sporo. Jednak na sklepowych półkach pojawiać się będą w najbliższym czasie, lub już są dostępne w sprzedaży takie sprzęty Steam Deck oraz Logitech G Cloud Gaming Handheld, a niebawem do tego zestawu dołączy Razer Edge.

Zacznijmy od specyfikacji, ta musi należeć do najwyższej półki, choć głównie platforma ma być dedykowana rozwiązaniom streamingu gier. Ekran to 6,8 calowy AMOLED, który pracuje w rozdzielczości Full HD+ przy rozdzielczości 144 Hz. Sercem konsoli jest układ Qualcomma, Snapdragon G3x Gen 1, do tego dochodzi 8 GB pamięci operacyjnej RAM, do tego dochodzi jeszcze 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty pamięci microSD, a także 5000 mAh bateria. Całość działa pod kontrolą Androida 12, która mocno została zmodyfikowana na potrzeby tego urządzenia. Specyfikację urządzenia dodatkowo uzupełnia komplet modułów łączności bezprzewodowych czyli Bluetooth w wersji 5.2, Wi-Fi 6E, a także i co najważniejsze moduł 5G. W zestawie znajdziemy zestaw odczepialnych kontrolerów, Razer Kishi V2 Pro.

Na koniec najważniejsze – cena. Jak na razie producent wycenił podstawową wersję z modułem Wi-Fi na 399 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daję kwotę około 2000 zł. Na początku przyszłego roku ma pojawić się na sklepowych półkach również wersja z 5G, ale tutaj nie znamy konkretnej ceny. Czekacie na najnowsze urządzenie ze stajni Razera? Takie przenośnie handheldy mają aktualnie rację bytu? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: informacja prasowa