Android 13 i One UI 5.0 na smartfonach linii Galaxy S22 jeszcze w październiku

Najnowsza odsłona systemu sygnowanego zielonym robocikiem zadebiutowała w okolicy połowy sierpnia bieżącego roku. Od tego czasu jak na razie tylko nieliczni producenci wydali odpowiednie łatki do najnowszej wersji Androida. Taki dłuższy czas oczekiwania wynika z kilku rzeczy, ale do tej pory użytkownicy flagowych Samsungów otrzymywali aktualizację z drobnym poślizgiem. Najczęściej gdzieś pod koniec roku, w tym roku sytuacja ma się poprawić, bo według wszystkich znaków na niebie i ziemi jeszcze w październiku otrzymamy Androida 13 i One UI 5.0 na smartfony linii Galaxy S22.

Beta testy trwają w najlepsze już od dłuższego czasu, stąd październikowy debiut aktualizacji jest jak najbardziej realny, oczywiście nie wiemy w tym momencie czy update pojawi się równocześnie na wszystkich trzech urządzeniach czyli Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, również w związku z tym, że aktualizacja jest spora, może się okazać, że zanim update do nas dotrze (łatki wydawane są na poszczególne kraje), minie nieco czasu.

One UI 5.0 oraz Android 13 mają wprowadzić trochę zmian, co prawda nie mamy wśród nich żadnych rewolucyjnych rozwiązań, ale kilka powinno ułatwić codzienną pracę z telefonem. Osobiście czekam na najnowszą łatkę od koreańskiego producenta, jak tylko oficjalnie się pojawi w Polsce z całą pewnością niezwłocznie Was o tym poinformujemy. Dajcie znać w komentarzach czy czekacie na najnowszą aktualizację oprogramowania ze stajni koreańskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com