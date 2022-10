Szykujcie portfele na Motorolę razr 2022

Urządzenia składane, które na sklepowych półkach pojawiły się relatywnie niedawno zdecydowanie nie należą do najtańszych rozwiązań. Początkowo gdy Galaxy Fold pojawił się na sklepowych półkach to koszt urządzenia przekraczał 10 tysięcy złotych. Na szczęście dla nas producenci zaczęli nieco wdrażać się w nową technologię, wprowadzają pewne udoskonalenia i zmniejszając koszty produkcji, dzięki czemu kolejne generacje urządzeń były zauważalnie tańsze. Dzisiaj najnowszego składanego Galaxy Flip 4 można kupić już za 4600 zł. Jednak wygląda na to, że najnowsza Motorola razr 2022 będzie szła swoją drogą.

Według przeciekowych informacji najnowszy składany smartfon od Motoroli zostanie w Europie wyceniony od 1200 euro, zakładając dzisiejszy kurs euro to blisko 6000 zł, a dodać do tego trzeba jeszcze podatki. Może się okazać, że finalnie w Polsce razr 2022 będzie dostępna za około 6500-7000 zł. Wydaje się dużo, ale jeśli chodzi o specyfikację otrzymujemy tak na dobrą sprawę mocny zestaw topowej specyfikacji czyli Snapdragona 8+ Gen 1, 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także od 128 GB do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi 6,7 calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem na poziomie 144 Hz oraz drugi pomocniczy 2,7 calowy. Całość uzupełnia aparat o matrycy 50 Mpx, 13 Mpx ultraszerokokątny do tego na froncie 32 Mpx jednostka, mamy również baterię 3500 mAh wspierającą technologię szybkiego ładowania o mocy maksymalnie 33 W.

Czy cena około 7000 zł będzie do przełknięcia dla fanów Motoroli? Cóż czas pokaże, ale jeśli plotki okażą się prawdą nie wiemy czy razr 2022 będzie hitem sprzedaży. A Wy jesteście w stanie wydać takie pieniądze za telefon? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: gsmarena.com