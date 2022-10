Nie ma już odwrotu, Netflix z reklamami

Podczas pandemii spory rozkwit nastąpił w segmencie rozwiązań streamingowych. Owszem tego typu oferty były już dostępne przed pandemią, bo przecież Netflix czy nasz rodzimy player.pl istnieją od wielu lat, ale przez pandemiczne restrykcje – zamknięte kina, teatry itd. zmuszeni byliśmy przenieść rozrywkę i kulturę do domu. Przez to praktycznie każda platforma streamingowa zyskała kolejnych nowych subskrybentów. Jednak w międzyczasie pojawiła się silna konkurencja, również zaczęliśmy wracać coraz bardziej do starych nawyków, przez co zainteresowanie częścią ofert platform streamingowych spadło. Najlepszym przykładem takiego rozwoju sytuacji jest właśnie Netflix, który od kilku miesięcy niestety regularnie notuje zmniejszenie liczby użytkowników, a także spadki dochodów. Dlatego Netflix zdecydował się na wprowadzenie reklam na swoją platformę.

Amerykański gigant streamingowy planował zmianę już jakiś czas temu, jednak do dzisiaj nie znaliśmy większej ilości szczegółów. Po pierwsze cena, ta ma być niższa niż najtańszy aktualnie pakiet z reklamami w Stanach Zjednoczonych będzie kosztował 6,99 dolarów, w Niemczech to już 4,99 euro, we Francji 5,99 euro. Nie ma tutaj jednolitego cennika, a sumarycznie taka wersja abonamentu dostępna będzie w 12 krajach

Stany Zjednoczone,

Australia,

Brazylia,

Kanada,

Francja,

Niemcy,

Włochy,

Japonia,

Korea Południowa,

Meksyk,

Hiszpania,

Wielka Brytania.

Dostępna będzie ona od 3 listopada bieżącego roku. Ograniczeń w przypadku tego abonamentu będzie więcej. Po pierwsze maksymalnie jakość HD czyli 720p, subskrybenci nie będą mogli pobierać materiałów by móc je oglądać offline. No i same reklamy. W ciągu godziny ma ich być maksymalnie 4-5 minut, a spoty trwać będą od 15 do 30 sekund. Reklamy mogą się pojawiać zarówno na początku filmu/serialu, ale także w środku trwania. Oczywiście jak na razie nie wiemy czy taka wersja zadebiutuje w Polsce, ale najpewniej w kolejnym „rzucie” będzie dostępny również w Polsce. U nas najtańszy abonament to koszt rzędu 29 zł, więc zakładając, że ma być zauważalnie tańszy to myślę że jest realna w Polsce cena około 22 zł. Jednak jak na razie są to tylko moje domysły i musimy czekać na kolejne doniesienia ze strony Netflixa.

Źródło: pocketnow.com