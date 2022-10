To już definitywny koniec złącza lightning?

Apple chodzi własnymi ścieżkami. Można tak podsumować ich podejście do unifikacji różnych systemów i urządzeń. Owszem między swoimi sprzętami problemu nie ma, jednak gdy weźmiemy pod uwagę możliwość zmiany platformy zaczynają się spore schodki. Złącze lightning o którym mowa zadebiutowało 12 września 2012 roku, czyli ponad dziesięć lat temu przy okazji premiery iPhone 5. Łącze, które umożliwiało pewien skok generacyjny jeśli chodzi o możliwości ładowania i transmisji danych po kablu. Jednak to co najbardziej irytowało samych użytkowników to fakt, że mimo wszystko oznaczało to na przeniesienie się na zupełnie nowe łącze, które jeszcze nie było dostępne w innych urządzeniach. Równolegle podejście producentów smartfonów zaczynało się zmieniać jeszcze przed erą smartfonów niemal każdy model tego samego producenta potrafił mieć inne wyjście do ładowania. Tworzyło to sporo problemów, ale przy okazji działania Androida pojawiło się jedno główne wyjście czyli micro USB, w ostatnim czasie zamienione na USB typu C. Apple pozostał przy swoim. Jednak może się okazać, że na niezbyt długo.

Po pierwsze przez to, że Unia Europejska od dłuższego czasu chce postawić na jedno główne łącze, które będzie odgórnie implementowane w każdym telefonie. W czerwcu bieżącego roku pojawił się projekt regulacji, który z początkiem października został przegłosowany. W większości sprzętu elektronicznego wyjścia USB C mają się definitywnie pojawić do końca 2024 roku. Jeśli mówimy o laptopach to ten okres został wydłużony do wiosny 2026 roku. Dla nas użytkowników ogólnie będzie to dobre posunięcie, mniej wymieniania kabli i ładowarek, mniej elektrośmieci itd.

Jednak w tym wypadku jak Apple do tego podejdzie tego jeszcze nie wiemy. Analitycy wskazują, na kilka różnych możliwości chociażby debiut przyszłorocznych telefonów już z wyjściem USB C. Może do tego czasu amerykański gigant z Cupertino zrezygnuje w ogóle z wyjść na rzecz ładowania indukcyjnego? Czas pokaże, ale podejście Apple może nie być jednotorowe. Dajcie znać za którą wersją Wy jesteście.

Źródło: gsmarena.com