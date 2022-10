Apple po raz kolejny łata iOS 16

Łatka goni łatkę. Na przestrzeni ostatnich kilku lat niemal zawsze najnowsze wersje oprogramowania dedykowanego urządzeniom sygnowanym logiem nagryzionego jabłuszka pojawia się problem. Problemów i błędów pojawia się w przeciągu miesiąca, dwóch od debiutu oficjalnej wersji systemu jest całkiem sporo i często wymagają natychmiastowej reakcji ze strony giganta z Cupertino. Warto też w tym wszystkim dodać, że przed oficjalnym debiutem na wszystkich urządzeniach, które wspierają ten system wiele osób testuje kolejne wersje tzw. beta. Wówczas wyłapywane są najpoważniejsze dolegliwości systemu i tutaj pojawia się moje pytania. Jakie są to betatesty jak takie problemy pojawiają się jeszcze miesiąc, dwa od debiutu urządzeń z nową wersją systemu? W przypadku iOS mamy już do czynienia z łatką o numerze 16.0.3., a znając życie nie jest to koniec. Oczywiście to, że Apple reaguje szybko na problemy to akurat dobra rzecz, ale zakładając że wcześniej odbyły się testy wersji beta, to liczyłbym mimo wszystko na bardziej niezawodne oprogramowanie ze strony Apple.

Dodam również do tego, że problem tak właściwie dotyczy każdego producenta sprzętu, zarówno tego związanego z Androidem jak i innymi systemami. Nieraz nie warto kupować na pierwszy ogień swoich wymarzonych gadżetów, bo pierwsi użytkownicy to po prostu beta testerzy, którzy wyłapują i zgłaszają wszelkie problemy z systemem. Jakie bugi łata iOS w wersji 16.0.3?

Jest kilka błędów, które były dla wielu użytkowników mocno irytujące. Po pierwsze ta związana z pocztą, która przestawała odpowiadać, gdy użytkownik otrzymywał rzekomo błędnego e-maila. Bug pojawiał się również przy okazji powiadomień połączeń przychodzących – wyświetlały się z opóźnieniem bądź wcale. Aparat działał za wolno w przypadku iPhone 14 Pro jak i iPhone 14 Pro Max. Apple dodaje jeszcze kilka pomniejszych zmian, ale żadna nie jest bugiem krytycznym.

Dajcie znać jak na Waszych telefonach sprawuje się najnowsza wersja systemu sygnowanego logiem nadgryzionego jabłuszka oznaczonego numerem 16.0.3.

