Niedługo zapłacimy za lepszą jakość wideo na YouTube?

Kryzys ekonomiczny i problemy związane z działalnością firm nie tylko dotyczą polskich firm. Mniejszy lub większy kryzys dościga każdej branży na całym świecie i każdy szuka nowych możliwości zarobku. Niestety większość zmian, które będą wdrażane na przestrzeni następnych kilku, kilkunastu miesięcy będzie najpewniej jeszcze bardziej wpływały na ceny usług czy nowe rozwiązania, które ograniczą działalność serwisów. Najlepszym przykładem jest chociażby Netflix czy Disney+, które już jakiś czas temu zapowiedzieli że pojawią się wersje abonamentów z reklamami, a także podniosą ceny pakietów. Google chce w przypadku swojej największej platformy czyli YouTube zrobić również ciekawą zmianę.

To, że na YouTube od dłuższego czasu oglądanie jakichkolwiek materiałów jest naprawdę uciążliwe, przez pojawiające się non stop reklamy, to wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości również nie obejrzymy materiałów w wyższej jakości bez wykupienia konta premium. Jak na razie najpewniej opcja ta jest w testach, bo nie pojawia się u dużej grupy użytkowników, lecz mniejszej testowej, ale wygląda na to, że jest w tym kontekście coś na rzeczy. Screeny wskazują, że jakość 4K ma być zarezerwowana dla kont premium.

Jak na razie nie mamy żadnej oficjalnego potwierdzenia ze strony giganta z Mountain View. Do tej pory przejrzałem kilka różnych urządzeń i kont, ale podobnego rozwiązania nie znalazłem u siebie. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem co sądzicie o takim rozwiązaniu. Czy korzystacie na co dzień z YouTube Premium? Czy jednak takie podejście Was odrzuca jeśli chodzi o monetyzację YouTube? Zapraszam do dyskusji.

Źródło: gsmarena.com