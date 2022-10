Galaxy S23+ w końcu będzie miał pojemną baterię?

Samsung od wielu lat boryka się z problemami związanymi z bateriami. Tak właściwie wszystko zaczęło się przy okazji premiery Galaxy Note 7, który tak właściwie po kilku tygodniach od premiery został wycofany z rynku właśnie ze względu na problemy techniczne z bateriami. Dochodziło do samozapłonu czy wybuchu urządzenia, oczywiście reakcja Samsunga była szybka, bo niemal od razu wstrzymano sprzedaż a później wycofano je z rynku. Jednak od tego czasu Samsung nie do końca może dogonić konkurencję jeśli chodzi o ogniwa. Co do pojemności nie mam większych zarzutów, baterie są mniejsze, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że telefony czy to Galaxy S22 czy Galaxy S22+ są dosyć kompaktowymi flagowcami i upchnięcie dużej, pojemnej baterii nie jest łatwym zadaniem. Osobiście najbardziej brakuje mi technologii szybkiego ładowania, która mogłaby naładować urządzenie w dużo szybszym czasie, co również zwiększyłoby wygodę korzystania z urządzenia na co dzień. Owszem Samsung powoli stara się przyśpieszać i w tym temacie, ale nadal do 120 W, nie mówiąc już nawet o szybszych rozwiązaniach nie ma co marzyć. Nie sprzyja temu jeszcze jeden aspekt – brak odpowiedniej ładowarki w zestawie. Od kilku lat Samsung w swoich flagowych modelach nie dodaje ładowarki do zestawu wraz z pudełkiem, przez co jesteśmy zmuszani sami we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednią ładowarkę, a te oryginalne swoje kosztują. Jednak wygląda na to, że przyszli właściciele Galaxy S23+ będą mogli cieszyć się z pojemniejszego ogniwa w swoich telefonach.

Według przeciekowych danych środkowy z całej trójki flagowców czyli Samsung Galaxy S23+ ma otrzymać ogniwo o pojemności 4700 mAh. Wynik lepszy od poprzednika o dokładnie 200 mAh, nie jest to duża różnica, ale już zauważalna. Inna sprawa, że podobnego schematu koreański producent najpewniej nie zastosuje ani do Galaxy S23 ani do najmocniejszego wariantu czyli Galaxy S23 Ultra. W pozostałych dwóch przypadkach ogniwa będą o dokładniej takiej samej pojemności czyli odpowiednio 3700 mAh oraz 5000 mAh. W tym zestawieniu faktycznie podstawowy model będzie miał sporo słabsze ogniwo.

Jak na razie powyższe doniesienia trzeba brać z przymrużeniem oka, bowiem są to jedynie plotki, ale jak to bywa w tego typu przeciekach często w nich możemy znaleźć ziarno prawdy.

