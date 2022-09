Spotify startuje z udostępnianiem audiobooków

Spotify to marka, która globalnie jest znana na całym świecie. Ma dziesiątki milionów użytkowników, którzy przede wszystkim słuchają muzyki. Jednak jak to bywa w przypadku tego typu platform twórcy nie chcieli pozostać w tyle, przez co prócz podstawowej muzyki mamy również podcasty. W Polsce cieszą się one całkiem sporą popularnością, jednak wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości otrzymamy również na Spotify audiobooki.

W przypadku tego rodzaju nowości pewnością jest to, że takie rozwiązanie nie będzie wdrożone we wszystkich krajach na świecie, stąd na pierwszy ogień poszły Stany Zjednoczone. Tam właśnie dzisiaj została uruchomiona usługa, dzięki której możemy słuchać audiobooków. W tej beczce miodu jest również łyżka dziegciu, bowiem „zwykłe” konto Premium, nie mówiąc już o tym darmowym nie wystarczy do słuchania audiobooków na Spotify. Dokładnie nie wiemy jak to będzie rozwiązanie czy cena abonamentu wzrośnie, czy pojawi się nowy specjalny tylko dla audiobooków. Jednak jest pewne koszty wzrosną. Spotify chwali się, że startuje z bazą aż 300 tysięcy audiobooków. Faktycznie ta liczba robi duże wrażenie, ale myślę że to tak właściwie początek ekspansji Spotify w tym zakresie. Oczywiście jak na razie nie wiemy jak szybko Spotify będzie rozszerzało dostępność swojej nowej usługi. Pod tym względem trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia ze stajni Spotify. W międzyczasie możemy bez przeszkód korzystać z naszych rodzimych platform takich jak Audioteka czy Empik Go, znajdziemy na jednej jak i drugiej całą masę ciekawych audiobooków, audioseriali czy właśnie podcastów.

Słuchacie audiobooków czy podcastów na co dzień? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa