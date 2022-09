Oppo Find X5 i Oppo Find X5 Pro otrzymują Androida 13

Końcówka wakacji to oficjalny debiut najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Jednak to, że Android finalnie pojawił się w stabilnej wersji wcale nie świadczy o tym, że jednak od ręki jest dostępny dla pozostałych urządzeń z Androidem na pokładzie. Właśnie w połowie sierpnia zaczyna się wyścig zbrojeń, który producent jako pierwszy zaprezentuje najnowszą wersję Androida dla swoich urządzeń. Oczywiście nie powinno nikogo dziwić, że prym w tym wypadku wiedzie Google, bo dla swoich urządzeń z linii Pixel smartfony otrzymują odpowiedni update najszybciej. Jednak mimo wszystko kolejni producenci sprzętu mobilnego zaczynają dołączać do tego wyścigu.

Jednym z pierwszych producentów, którzy właśnie zaczęli prezentować oficjalną i stabilną wersję Androida wraz z autorską nakładką na system jest Oppo. Android 13 wraz z ColorOS oznaczonym tym samym numerem pojawił się na dwóch flagowych modelach czyli Oppo Find X5 oraz Oppo Find X5 Pro. Proces aktualizacji właśnie wystartował, więc łatka poprzez OTA jest dostępna jedynie w kilku regionach między innymi Tajlandii, Wietnamie, Indonezji, Malezji , Francji oraz Australii, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli już łatka zaczęła się pojawiać w wersji stabilnej to kwestia maksymalnie kilku, do kilkunastu dni by update był dostępny dla wszystkich posiadaczy danego urządzenia na całym świecie.

Jakie nowości przynosi ze sobą ColorOS 13? Przede wszystkim to kosmetyka, mamy kilka odświeżonych aplikacji czy nowych rozwiązań, ale nie są to przełomowe nowości. Jednak mimo wszystko większość z tych nowości i ich zastosowanie wyjdzie w praniu, kiedy otrzymamy we własne ręce najnowsze urządzenie już z dostępnym ColorOS z numerem 13. Naszą recenzję Oppo Find X5 Pro znajdziecie pod adresem.

Źródło: phonerarena.com