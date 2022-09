Telefon z wbudowanymi słuchawkami? Czemu nie?

Coraz ciężej zaskoczyć potencjalnych klientów różnymi urządzeniami czy smartfonami. Po prostu ciężko na nowo wymyślić koło, stąd pod względem designu i zastosowań od dobrych kilku lat niewiele się zmienia w kontekście telefonów czy smartfonów. Trochę sytuacja się zmieniła gdy weźmiemy pod uwagę, że na sklepowych półkach pojawiły się urządzenia składane, ale jak na razie cały ten segment urządzeń raczkuje, więc jeszcze na ciekawe rozwiązania przyjdzie nam chwilę poczekać. Jednak z ni z tego ni z owego swoje trzy grosze dorzuciła Nokia, która co prawda nie zaprezentowała smartfona, lecz klasyczny telefon, ale jest na tyle ciekawy, że warto o nim wspomnieć.

Nokia 5710 XpressAudio bo o tym telefonie mowa początkowo zadebiutował w Chinach, lecz lada moment pojawi się na większej ilości rynków, więc warto o nim wspomnieć. Przede wszystkim za sprawą jednej rzeczy – słuchawek. Tak właściwie mamy je wbudowane w plecki urządzenia. Z tyłu mamy miejsca na dwie „pchełki” tak jak byśmy mieli etui połączone z telefonem na stałe. Rozwiązanie zdecydowanie nie standardowe, ale wygląda dosyć ciekawe. Dodatkowo mamy zaimplementowane przyciski playera muzycznego i dodatkowe muzyczne aplikacje preinstalowane na samym telefonie. Specyfikacja to zdecydowanie nie jest high end, ale otrzymujemy 2,4 calowy ekran, 0,3 Mpx aparat, bateria o pojemności 1450 mAh, więc liczę, że powinien na jednym ładowaniu ten telefon wytrzymać całkiem długo.

Co ważne na koniec cena, niestety nie znamy polskiej ceny w momencie pisania tego newsa, ale w przeliczeniu na dolary to jest około 65$ czyli około 350 zł, jeśli faktycznie taka cena będzie realna to telefon ze słuchawkami może być ciekawą alternatywą dla tych którzy korzystają głównie z telefonu do dzwonienia i słuchania muzyki.

Źródło: gsmarena.com