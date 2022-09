Netflix od dobrych kilku miesięcy boryka się z całkiem sporymi problemami. Po pierwsze zaczął się odpływ użytkowników z Netflixa. Po drugie przyniosło to ze sobą straty finansowe. Dlatego też Netflix nie chce stać w miejscu lecz dalej się rozwijać czego dobrym przykładem jest już jakiś czas temu wprowadzona funkcjonalność, która umożliwia odpalenie gier na Androidzie bezpośrednio z aplikacji Netflixa. Rozwiązanie wygląda trochę jak launcher, ale widać było że to tylko początek. Bowiem już teraz zaczynają do nas spływać pierwsze informacje na temat gier, które powstaną z myślą o Netflixie. Według pierwszych konkretniejszych informacji Netflix zawarł umowę z Ubisoftem, czego owocem, początkowo mają być trzy tytuły. Jakie?

Powyższy trailer zdradza nieco informacji czego możemy się spodziewać. Pierwsza z trzech gier to Valiant Hearts, produkcja znana przede wszystkim graczom PC i konsoli, bowiem kilka lat temu na sklepowych półkach zagościł tytuł Valiant Hearts: The Great War. Nowa produkcja to zupełnie nowa historia i gra, więc nie będzie to tylko proste przeniesienie gry na mobilne platformy, lecz całkowicie nowe doznanie. Gra według zapowiedzi ma pojawić się na platformie jeszcze w styczniu bieżącego roku.

Kolejny tytuł to Mighty Quest, czyli ponownie marka, która debiutowała już na innych platformach, a tym razem otrzyma zupełnie nowy tytuł. O samej produkcji nie wiemy zbyt wiele, prócz tego, że zadebiutuje w 2023 roku. Ostatnim i zdecydowanie najciekawszym, choć również najbardziej tajemniczym jest trzeci projekt związany z marką Assassin’s Creed. Od razu zaznaczę, że najpewniej nie chodzi tutaj o tytuł, który został zapowiedziany jeszcze na konferencji Ubisoftu. W tym wypadku najpewniej będzie to prostsza gra, która ma towarzyszyć premierze serialu z tego samego uniwersum. Oczywiście jak na razie nie wiemy żadnych większych szczegółów.

Netflix stara się nadgonić konkurencję, pójście w gry wydaje się całkiem rozsądnym rozwiązaniem, choć jak na razie żaden z tych tytułów nie wydaje się choć trochę przełomowym. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacje związane z Ubisoftem i Netflixem.

Źródło: informacja prasowa