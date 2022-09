Czy Galaxy Flip 4 przetrwa ekstremalne testy?

Samsung wprowadzając po raz pierwszy składane smartfony na sklepowe półki miał swego rodzaju problemy przede wszystkim właśnie ze składanym wyświetlaczem, który nie był wystarczający odporny na standardowe składanie. Wówczas pierwsze egzemplarze jakie otrzymali recenzenci łamały się niemalże w dłoniach, dlatego wycofano pierwsze egzemplarze i dopiero po kilku następnych miesiącach telefony z linii Galaxy Fold pojawiły się na sklepowych półkach. Co ważne w ciągu kilku miesięcy Samsung wyciągnął wnioski i faktycznie rozwiązał problem. Jak jest w przypadku już czwartej generacji składanych urządzeń od koreańskiego producenta?

Jeden z YouTuberów przygotował specjalny test, który miał za zadanie przetestować na wszelkie sposoby mniejszy ze składanych telefonów czyli Galaxy Flip 4. Link do nagrania wideo znajdziecie poniżej.

Jak sami widzicie mimo różnych wersji testów ciężko było redaktorowi w jakikolwiek poważniejszy sposób uszkodzić telefon, mimo iż sypał i tarł piasek, wyginał go w drugą stronę czy używał noża do tapet żaden z testów totalnie nie uszkodził tego telefonu. Owszem ciężko powiedzieć, że ten model przeszedł testy bez żadnego uszczerbku, ale po serii testów bez problemów można było z niego korzystać. Samsung zdecydowanie poprawił jakość wykonania swoich urządzeń składanych i mimo iż wydają się one bardzo delikatne to w praktyce wytrzymać potrafią całkiem sporo. Mieliście okazję przyjrzeć się bliżej najnowszym urządzeniom z linii Galaxy Fold 4 i Galaxy Flip 4? Dajcie znać co myślicie o takich ekstremalnych testach i samych składanych urządzeniach.

