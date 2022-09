W końcu otrzymamy pełnoprawnego Assassin’s Creeda na smartfony

Technologia idzie cały czas do przodu. Moc obliczeniowa urządzeń mobilna z roku na rok rośnie o około 20%, a jeśli chodzi o gry mobilne mamy pod względem oprawy graficznej trochę stagnację. Oczywiście najświeższe tytuły wyglądają naprawdę świetnie, ale brakuje mi w tym wszystkim efektu wow. Może to wynikać z kilku elementów. Po pierwsze producenci gier traktują Androida i iOS jako platformy do gier niewielkich, wręcz mini gierek Na szczęście zaczyna się to zmieniać, czego efektem jest świetne Diablo Immortals. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości pojawi się kolejny tytuł AAA i to z uniwersum Assassin’s Creed.

W ostatnią sobotę Ubisoft przygotował konferencję w której odkrył nieco kart odnośnie nadchodzącym produkcji Assassin’s Creed. Fani uniwersum powinni się cieszyć, bowiem w najbliższym czasie otrzymamy aż cztery gry z logiem Assassin’s Creed. Trzy z nich będą dużymi tytułami na konsole i PC, jednak wśród nich znaleźć można tytuł pod kodową nazwą Assassin’s Creed: Codename Jade. Poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun tej produkcji.

Jak na razie o tytule nie wiemy zbyt wiele. Po pierwsze historia ma rozgrywać się w Chinach. Po drugie mamy zyskać możliwość po raz pierwszy w serii Assassin’s Creed tworzenia własnej postaci. Trzecim ważnym elementem jest również informacja, że tutaj Ubisoft nie idzie w żadnym wypadku na skróty, dzięki czemu powinniśmy również po raz pierwszy otrzymać pełnoprawny Assassin’s Creed na Androida i iOS. Powyższy trailer zapowiada również jeden ważny element – oprawa graficzna będzie na najwyższym poziomie, co prawda nie mamy w zwiastunie typowego gameplay’u, ale został stworzony na silniku gry. Kiedy tytuł zadebiutuje i w jakim modelu? Mamy jedynie informację, że „wkrótce”, a czy będzie to tytuł free to play tego niestety nie wiemy. Czekacie na najnowszą mobilną odsłonę Assassin’s Creed: Codename Jade? Dajcie znać w komentarzach.

