Android 13 nie dla każdego smartfona

W przypadku urządzeń działających pod kontrolą systemu sygnowanego zielonym robocikiem podobnie jak każdy inny system czy aplikacja ma swoje odpowiednie wymagania sprzętowe. Podobnie jak zestaw startowych aplikacji od giganta z Mountain View. Od ostatniej aktualizacji wymagań sprzętowych minęło nieco czasu, stąd Google, aktualizuje wymagania swoich aplikacji.

W 2020 roku Usługi Mobilne Google mogły zostać odpalone już na smartfonach z 512 MB pamięci operacyjnej RAM, dodatkowo gdy smartfon/tablet miał mniej niż 2 GB pamięci operacyjnej RAM to musiał działać pod kontrolą Androida Go, czyli jego odchudzonej wersji. Te dwa lata temu takie wymagania sprzętowe nie robiły na nikim wrażenia, producenci sprzętu nawet w tych najtańszych smartfonach rzadko implementowali poniżej 2 GB RAM. W bieżącym roku 2 GB RAMu staje się absolutnym minimum, do tego 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dzięki takiemu duetowi możemy spać spokojnie co do działania najnowszych wersji aplikacji i systemu w miarę komfortowych warunkach. Czy są to jakieś kosmiczne zmiany? Raczej nie, większość osób, które kupuje najtańsze budżetowe rozwiązania musi się liczyć z tym, że producent nie będzie takich smartfonów aktualizował, albo otrzyma jedną większą aktualizację. Dla pozostałych użytkowników, którzy myślą nad smartfonem, który starczy na dłuższy okres czasu warto zainwestować w taki który ma co najmniej 4 GB pamięci RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Nie będzie to demon szybkości, ale można liczyć wówczas na dłuższe wsparcie producenta.

