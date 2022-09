Niestety w pudełkach od kolejnego producenta nie znajdziemy ładowarek

„Modę” na takie podejście do klientów dobre kilka lat temu rozpoczął Apple, który właśnie jako pierwszy zrezygnował z tego typu rozwiązania w przypadku swoich iPhone’ów. Gigant z Cupertino zdecydował się na tego typu ruch niby ze względu na ekologię, bowiem każdy już ma ładowarkę do swojego smartfona, a jak nie ma to kupi za 100 zł. Owszem ładowarki praktycznie każdy jakąś w domu ma, ale probleem pojawia się w momencie gdy mamy technologię szybkiego ładowania. Najczęściej te starsze modele ładowarek ładują sporo wolniej od tych aktualnych, przez co nie wykorzystujemy w pełni potencjału technologii szybkiego ładowania. Koło się trochę zamyka i tak jesteśmy zmuszani do zakupu nowej ładowarki.

Niestety dla użytkowników podobny pomysł podpatrzył Samsung, który również w swoich flagowych modelach nie dodaje ładowarki. Xiaomi poszło w nieco inną stronę dając możliwość wyboru czy kupujemy telefon z ładowarką czy bez. Będąc eko to ostatnie rozwiązanie wydaje się najsensowniejsze. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce kolejny producent pójdzie szlakiem Apple i Samsunga.

Mowa w tym wypadku o Oppo, co prawda jak na razie nie mamy wprost deklaracji odnośnie braku ładowarek w pudełkach smartfonów od Oppo, ale przy okazji premiery najnowszych urządzeń chińskiego producenta wiceprezes ds. Sprzedaży i Usług Zagranicznych powiedział cytując „Wyjmiemy ładowarkę z pudełka w przyszłym roku dla kilku produktów. Mamy plan”. Na to wygląda, że nie wszystkie urządzenia od Oppo od razu zostaną pozbawione ładowarek, tutaj producent będzie chciał stopniowo „wyciągać” je z podstawowych zestawów. Cóż takiego podejścia powiem szczerze nie do końca pochwalam, i podobnie jak w przypadku Apple czy Samsunga nie jest do końca zrozumiałe. Jak na razie musimy się uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły. Liczę, że ten proces będzie dłuższy niż zakładało Oppo i finalnie nie zdecyduje się na usunięcie ładowarek z pudełek swoich telefonów.

Źródło: gsmarena.com