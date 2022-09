Już wkrótce fani DC otrzymają „Batphone”

Na wstępie od razu zaznaczę, że nazwa Batphone to moja autorska inspiracja, natomiast jeden z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów ze stajni DC już wkrótce otrzyma swój własny telefon. Warto zaznaczyć, że nie jest to specjalny dedykowany model telefony stworzony z myślą o fanach „gacka”, ale smartfon, który już jest dostępny w sprzedaży, ale po prostu wydany w odmienionej wersji. W tym wypadku mówimy o nie byle jakim urządzeniu bo flagowym modelu od tajwańskiego producenta czyli Asusa.

Mowa w tym wypadku o modelu ASUS ROG Phone 6, który dodatkowo otrzyma dopisek Batman Edition. Urządzenie będzie typowym przedstawicielem smartfonów specjalnej edycji, czyli drobne modyfikacje wyglądu, brak zmian w specyfikacji do tego podw względem oprogramowania dodatkowe motywy czy aplikacje. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Pod względem wizualnym ta wersja jest mroczniejsza, bez dodatkowych czerwonych wstawek, które pojawiają się podstawowym wariancie flagowca od Asusa. Poza tym zmian na pierwszy rzut oka jest niewiele, nadal pozostajemy w najwyższej możliwej półce, bowiem mamy zarówno Snapdragona 8+ Gen 1, nawet do 16 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Zmian pod tym względem nie ma, choć trzeba przyznać, że już podstawowa wersja flagowca nie należała do najtańszych, a w tym przypadku cena jeszcze dodatkowo urośnie.

Kiedy i w jakiej cenie zadebiutuje batphone tego dokładnie nie wiemy. Przeciekowe informacje sugerują, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Jeśli natomiast chodzi o cenę to tutaj nie liczyłbym na kwoty niższe niż 6000 zł, bowiem podstawowa wersja kosztuje w zależności od wariantu od 5200 zł do 5500 zł, a tutaj będziemy mieć Batman Edition. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o takich specjalnych wersjach smartfonów. Mają one w ogóle sens?

Źródło: gsmarena.com