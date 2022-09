Wiemy, kiedy i które smartfony realme otrzymają realme UI 4.0

Ostatnio na łamach MobileWorld24.pl całkiem sporo piszę odnośnie aktualizacji najnowszych urządzeń do różnych wersji systemu czy też kolejnej wersji nakładki systemowej. Są to tematy, które coraz częściej interesują potencjalnych użytkowników danego urządzenia, bo nikt nie chce po kilku miesiącach zostać pozostawiony na lodzie.

Producenci sprzętu mobilnego coraz częściej dostrzegają ten problem i starają się na bieżąco odpowiadać na potrzeby samych użytkowników. Nie zawsze są to 100% trafione rozwiązania, ale chęć dłuższego wsparcia konkretnych urządzeń zawsze zaliczana jest na duży plus. W ostatnim czasie swoją tak zwaną roadmapę przygotowało realme i mówimy tutaj o aktualizacji do najnowszej wersji nakładki systemowe realme UI 4.0. Jakie i kiedy poszczególne urządzenia otrzymają update przekonajcie się przyglądając się poniższej liście.

Sierpień 2022

– Realme GT2 Pro

Wrzesień 2022

-Realme GT2

-Realme GT Neo3 150W

-Realme GT Neo3

-Realme GT Neo3 Naruto

Październik 2022

-Realme GT2 Explorer Master

-Realme Q5 Carnival

-Realme Q5 Pro

-Realme Q5

-Realme GT Explorer Master

Listopad 2022

– Realme GT 5G

Grudzień 2022

Realme GT Neo2

Realme GT Neo2 Dragonball

Realme GT Neo Flash

Realme GT Neo

1 kwartał 2023

– pozostałe modele

Osobiście jestem nieco zawiedziony ilością modeli, które do końca bieżącego roku otrzymają odpowiednią aktualizację. Liczyłem, że tak właściwie to jeszcze w tym roku będzie odpowiedni update dla wszystkich najnowszych urządzeń realme. Mam nadzieję, że faktycznie ta lista będzie miała odzwierciedlenie w rzeczywistości i producent będzie sukcesywnie wydawał kolejne łatki do swoich modeli.

Wasz telefon załapał się na powyższą listę? Czy musicie czekać na początek przyszłego roku by otrzymać nieco więcej informacji kiedy i czy w ogóle otrzymacie odpowiednią aktualizację? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

