Unia Europejska wymusi na producentach częstą aktualizację smartfonów?

Unia Europejska od wielu lat reguluje różne aspekty związane z działaniem producentów na rynku mobilnych technologii. Jakiś czas temu zapadła decyzja odnośnie zunifkowania wyjścia do ładowania telefonu. Jeszcze przed erą smartfonów każdy wiedział, że musi ze sobą brać własną ładowarkę do urządzenia, bo wielokrotnie zdarzało się, że mimo iż ktoś posiadał urządzenie tego samego producenta, to ilość wyjść była zatrważająca, na szczęście wraz z nadejściem smartfonów w dużej mierze problem się sam ograniczył. Producenci sprzętu mobilnego postawili na USB micro, a aktualnie przenieśli się na bardziej aktualną wersję USB typu C, które daje spore możliwości działania. Jednak nie wszyscy producenci chcieli się przestawić, czego najlepszym dowodem jest Apple, które wprowadził swoje autorskie rozwiązanie i dopiero wprowadzenie odpowiedniego aktu prawnego zmieni ten stan rzeczy (ale poczekamy jeszcze do 2024 roku).

Na to wygląda, że kolejną modyfikacją i regulacją związaną ze smartfonami również powinna wyjść na korzyść każdego użytkownika smartfonów. Unia Europejska bowiem chce wymusić na producentach aż trzyletnią aktualizację do nowszej wersji systemu i 5 lat łatek bezpieczeństwa. Tak na dobrą sprawę producenci smartfonów będą mieć ciężki orzech do zgryzienia. Bowiem dzisiaj producenci przede wszystkim wspierają długofalowo urządzenia z najwyższej półki, jednak średniopółkowce nie mówiąc już o samych budżetowych rozwiązaniach najczęściej dostaną jeden update i na tym sprawę się zamyka. Unia Europejska chce równego traktowania każdego posiadacza telefonu i aktualizację każdego telefonu. Czy w takim razie producenci sprzętu będą wydawać mniej urządzeń w Europie? Nie będzie już dziesięciu wersji jednego urządzenia? Może będzie to jakiś sposób na poukładanie portfolia szczególnie chińskich producentów?

Dajcie znać co sądzicie o takim podejściu Unii Europejskiej. Czy ma to sens?

Źródło: pocketnow.com