Samsung dba o użytkowników starszych urządzeń

Koreański producent ma różne podejście do wielu aspektów związanych ze smartfonami. Część z nich może być niezrozumiała i trochę irytująca, jak chociażby brak ładowarki w zestawie podstawowym w swoich flagowych modelach. Z drugiej strony nie można Koreańczykom odmówić sposobu aktualizacji urządzeń. Tak właściwie najnowsze flagowe modele co miesiąc otrzymują pakiet bezpieczeństwa, do tego dochodzi kilka „dużych” aktualizacji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. To wszystko sprawia, że telefony są długo wspierane i większość bajerów związanych z oprogramowaniem, które są wprowadzane przy okazji premier nowych urządzeń, prędzej czy później wylądują na wcześniejszych modelach.

Nie inaczej jest w przypadku najświeższych składanych urządzeń Samsunga. Mowa w tym wypadku oczywiście o Galaxy Fold 4 i Galaxy Flip 4, które na sklepowych półkach pojawiły się dosłownie kilka dni temu. Dzisiaj koreański producent zapowiedział, że od 5 września włącznie ubiegłoroczne składane telefony jak i jeszcze poprzednia generacja otrzymają aktualizacje do One UI 4.1.1. Co to oznacza dla posiadaczy starszych flagowych składanych telefonów? Kilka ciekawych nowości, które moim zdaniem zdecydowanie ułatwiają codzienną pracę.

Po pierwsze nowy pasek zadań, do którego przypięte są również dodatkowe aplikacje z ekranu głównego. Możemy również dzięki paskowi włączać kilka aplikacji na jednym ekranie (bardziej rozbudowany multitasking), a zarządzanie nimi można robić za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Do tego dochodzą nowości w gestach, a także dodatkowo aparat wzbogaca się o nowe funkcje. Opcji jakie pojawiają się w najnowszej aktualizacji One UI dla starszych Foldów jest całkiem sporo i myślę, że warto na nie czekać. Tak jak wspomniałem we wstępie, aktualizacja będzie sukcesywnie wdrażana, więc niebawem możecie spodziewać się odpowiedniego powiadomienia z poziomu telefonu. Dajcie znać w komentarzach pod wpisem jak Wam się sprawuje najnowszy update i czy już go otrzymaliście.

Źródło: gsmaena.com