Facebook, Instagram i WhatsApp będą wkrótce płatne?

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszelkie social media są dla nas darmowe. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że darmowość powyższych kanałów czyli Facebook, Instagram i WhatsApp jest dosyć umowna chociażby ze względu na to, że włodarze wszystkich social mediów polują na nasze dane, dzięki temu wiedzą jak na co dzień funkcjonujemy, jakie mamy preferencje żywieniowe i wiele innych aspektów życia codziennego, które na pierwszy rzut oka wydają się dosyć błahe i mało miarodajne. Jednak w praktyce jest zupełnie inaczej. Głównym źródłem utrzymania social mediów to reklamodawcy, którzy chcą się reklamować na danej platformie, jednak Facebook, Instagram i WhatsApp chcą być bardziej dochodowe stąd pomysł na elementy płatne.

Jak na razie nie znamy żadnych konkretów. Najpewniej całość jest jeszcze w sferze planowań, testów itd., więc oficjalnie nie pojawiły się żadne informacje. Ale już teraz możemy snuć pewne domysły. Jakiś czas temu swoją wersję premium serwisu zaprezentował Snapchat oferując wersję z plusem. Daje ona dodatkowe funkcje czy filtry, ale nie ma tam żadnych przełomowych rozwiązań. Inna sprawa, że mimo wszystko Snapchat+ cieszy się sporym zainteresowaniem wśród użytkowników.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacje ze strony Meta. Kiedy to nastąpi również nie wiemy, ale jeśli kolejne doniesienia informują nas o kolejnych posunięciach w taką stronę, to myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej. Co sądzicie o wprowadzeniu płatnych funkcji na Facebook, Instagram i WhatsApp? Dajcie znać w komentarzach.

