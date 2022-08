Linia urządzeń Galaxy S23 będzie odgrzewanym kotletem?

W przypadku tych największych producentów sprzętu mobilnego największą, albo jedną z większych bolączek dotyczących smartfonów to jest ich powtarzalność co do designu jak i specyfikacji. Najczęściej dzieje się to w kontekście właśnie designu, gdzie po prostu opakowanie przenoszone jest do nowych bebeszków i to chyba najlepiej widać w przypadku Apple czy Sony i ich flagowych rozwiązań, choć również swoje grzeszki ma koreański producent. Jak to będzie wyglądać w przypadku najnowszych przyszłorocznych flagowców. Może się okazać, że całkiem podobnie.

Według przeciekowych informacji ogólny design Samsunga Galaxy S23 Ultra pozostaje bez zmian. Duży wyświetlacz z obłymi krawędziami, jednak tutaj zaczynają się pierwsze komsetyczne zmiany. Ma być on przede wszystkim mniej obły, bardziej „kanciasty”, po drugie sam wygląd wyspy aparatu również pozostanie bez zmian. Zmienią się natomiast bebeszki, czyli optyka aparatów i dostaniemy aż pięć oczek. Jakie one będą tego nie wiemy, ale już od dłuższego czasu mówi się o implementacji rozwiązań nawet 200 Mpx aparatu, więc jak najbardziej jest to możliwe, że największa optyka dedykowana urządzeniom mobilnym pochodzi z rąk właśnie koreańskiego producenta.

Najnowsze doniesienia wskazują również, że również podstawowe modele czyli Galaxy S23 oraz Galaxy S23+ nie doczekają się rewolucji w designu. Samsung postanowił bazować na znanych schematach, więc tutaj raczej nie będzie żadnej rewolucji. Co do samej specyfikacji największą nowością będzie przejście na układ Snapdragon 8 Gen 2 dla wszystkich modeli z linii Galaxy S23, ale nie mamy jak na razie pewności czy wszystkie rynki na świecie otrzymają smartfony właśnie z tym układem.

Czekacie na najnowsze smartfony ze stajni koreańskiego producenta? Jeszcze na tę chwilę trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne doniesienia, bowiem jeśli plotki okażą się prawdą na Galaxy S23 przyjdzie nam poczekać do pierwszego kwartału przyszłego roku.

Źródło: pocketnow.com