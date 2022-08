Mamy kolejne informacje o składanym telefonie Google’a

W oczekiwaniu na natłok jesiennych premier urządzeń różnych producentów, pojawiły się kolejne doniesienia ze stajni amerykańskiego giganta z Mountain View. Oczywiście jak to bywa w tego typu informacjach przeciekowych nie mamy tutaj 100% pewności, czy dane urządzenie w ogóle ujrzy światło dzienne.

Według danych zagranicznych serwisów technologicznych wynika, że amerykański gigant z Mountain View w ubiegłym roku wniosek patentowy dotyczący składanego urządzenia. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bowiem już od pewnego czasu dochodzą nas słuchy, że Google pracuje nad tego typu rozwiązaniem, ale tym razem patent opisuje nieco więcej szczegółów. Po pierwsze sam system składania wygląda bardzo podobnie jak w przypadku Galaxy Folda, czyli książka z dodatkowym zewnętrznym ekranem. Warto zaznaczyć, że ten materiał nie wskazuje czy na 100% będzie drugi z wyświetlaczy, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Kolejną dosyć ważna informacja to ramka wokół wyświetlacza, jest całkiem sporych rozmiarów, ale zawiera również dodatkowy obiektyw co wymaga odpowiednich rozmiarów. Pozostałe przeciekowe informacje bazują na poprzednich plotkach i tutaj najpewniej sercem urządzenia będzie autorski układ Google czyli Google Tensor drugiej generacji, a specyfikację uzupełni poczwórny zestaw aparatów w tym jednostki 50 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx oraz 8 Mpx kolejno główne oczko szerokokątny i teleobiektyw oraz aparat do selfie.

W tym momencie nie wiemy kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowany najnowszy składany smartfon od Google. Możliwe, że podczas jesiennej premiery nowej generacji Pixeli, ale to jak na razie jedynie domysły, nie mamy żadnych konkretniejszych danych na ich potwierdzenie. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni amerykańskiego giganta, możliwe że już niedługo odkryje nieco więcej kart.

