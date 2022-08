Android Auto z kolejnymi problemami

Tak właściwie jeśli chodzi o samochody i systemy multimedialne podobnie jak to ma miejsce w przypadku samych smartfonów przede wszystkim królują dwa systemy – Apple Car i Android Auto. Sam mam okazję działać na tym drugim i powiem szczerze, korzystałem w wielu różnych wersji i system ten potrafi mieć swoje bolączki i gorsze dni. Niestety jednak w dużej mierze takich problemów jest po prostu za dużo, a część błędów w ogóle uniemożliwia korzystanie z nawigacji i innych funkcji Android Auto.

Użytkownicy w ostatnim czasie użytkownicy Android Auto wskazują na błąd braku kompatybilności urządzenia z systemem. Jest to o tyle dziwne, że dotyczy to całkiem nowych telefonów, które wsparcie producenta w 100% mają. Między innymi na smartfonach Samsunga, Xiaomi czy samego amerykańskiego giganta z Mountain View. Co ważne błąd totalnie uniemożliwia korzystanie z Android Auto, więc nie jest to drobnostka w tym temacie. Użytkownicy raportują problemy od dobrych kilku dni, ale do końca rozwiązać problemu jeszcze się nie udało. Amerykański gigant z Mountain View co prawda właśnie wypuścił odpowiedną aktualizację, ale po pierwszych konkretniejszych informacjach nie rozwiązuje ona problemu.

Dajcie znać w komentarzach pod wpisem czy u Was podobne problemy już się zdarzały?

Źródło: gsmarena.com