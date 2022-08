Mobilny Mol książkowy

Wakacje w pełni, to czas odpoczynku i błogiego leniuchowania, ale nie dla wszystkich. Nieco wolniejszy tryb pracy może sprzyjać również lekturom, które będą uzupełniały naszą wiedzę i ją rozszerzały. Dlatego też mimo iż są wakacje i czas urlopowy w moje ręce wpadło kilka książek około technologicznych, po które warto sięgnąć. Oczywiście nie wszystkie pozycje są stricte dedykowane każdemu odbiorcy, chociaż wszystkie opierają się na tematyce okołotechnologicznej.

English 4 IT

Po tytule książki możemy wywnioskować o czym jest ta pozycja. Przede wszystkim na tych blisko 300 stronach otrzymujemy skondensowane rozszerzenie naszego słownictwa w języku angielskim. By w ogóle podejść do tematu i tej książki należy wcześniej znać język angielskim na chociaż podstawowym poziomie, który umożliwia sprawną komunikację zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Dla tych, którzy w ogóle zaczynają przygodę z językiem angielskim zdecydowanie odradzam tę pozycję. Mogą się po prostu takie osoby mocno zniechęcić i czuć się zagubionym. Dla pozostałym, którzy chcą się przebranżowić i właśnie rozszerzyć język angielskim będzie to świetna pozycja. Autorka porusza w 12 rozdziałach najważniejsze motywy związane z IT. Nie są to bardzo specjalistyczne pojęcia, stricte związane np. z konkretnym językiem programowania bardziej ogólne przynależne do tej branży. Co ważne książka przede wszystkim stawia na wzbogacenie słownictwa w nowe pojęcia, ale także co się również chwali przypomina sporo zagadnień związanych z gramatyką. Tak właściwie wszystkie zadania opierają się w 100% na języku angielskim, ale tłumaczenia słówek są już po polsku, dzięki czemu nie będziemy mieć problemów z nauką pod tym względem. Dla wprawy każdy z rozdziałów kończy się kilkoma zadaniami praktycznymi, co ułatwia zdecydowanie utrwalenie wiedzy zdobytej w danej części książki. Rozwiązania zadań można znaleźć na końcu książki.

English 4 IT będzie przydatną pozycją dla tych którzy chcą się przebranżowić i znają podstawy języka angielskiego. Ewentualnie dla tych którzy wchodzą w ten świat. Inni bardziej zaawansowani użytkownicy mogą stwierdzić, że książka jest dla nich po prostu zbyt prosta.

Google Analytics w biznesie wydanie II

To już drugie wydanie tej książki od Martyny Zastrożnej. Książka warta uwagi z kilku względów. Po pierwsze w związku z tym, że Google Analitycs przez wdrożenie nowego systemu oznaczonego numerem 4 niemal o 180 stopni odwraca sposób zbierania i analizowania danych tytuł ten wydaje się w tym momencie najciekawszym kompendium wiedzy o zmianach, które zostały wprowadzone i z których każdy w przeciągu najbliższego roku będzie musiał się zapoznać. Mimo, iż książka jest dedykowana dla osób zaawansowanych to trzeba wziąć pod uwagę, że jest napisana dosyć prostym językiem. Nie trzeba mieć szczególnie rozbudowanej wiedzy na ten temat, bo wiele aspektów zostało bezpośrednio wytłumaczonych prostym językiem. Google Analytics w biznesie wydanie II nie jest przesadnie grubą książką tak zawiera całkiem sporo przydatnych rozwiązań, które mogą się przydać w szczególności tym którzy działają w internecie i mam tu taj na myśli zarówno sklepy internetowej, blogi strony www i inne.

Java Podstawy wydane IX

To książka jest przez wielu czytelników uważana za podstawowe kompendium związane z językiem programowania Java. To jedna z bardziej okazałych pozycji tego typu dostępnych w języku polskim, ale również trzeba wziąć pod uwagę że to tylko wprowadzenie w świat programowania obiektowego Java. Warto to mieć na uwadze, że jest jeszcze dostępny w sprzedaży tom dla zaawansowanych który rozbudowuje dodatkowo naszą wiedzę o kolejne zagadnienia.

Książka bazuje na najnowszej odsłonie Java 11, więc wszystkie informacje w niej zawarte są po prostu świeże. Na blisko 800 stronach otrzymujemy bogate kompendium, które może być solidną podstawą jeśli chodzi o wiedzę z w zakresie programowania. Dla tych, którzy chcą się przebranżowić i jest to pierwszy kontakt z Javą, to trzeba wziąć pod uwagę, że książka ta jest świetnym starterem, ale mimo wszystko dla totalnych laików miejscami może być zbyt trudna. Oczywiście warto wówczas wiedzę uzupełnić z innych źródeł wideo kursów itd.