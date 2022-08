Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze internetu stacjonarnego?

Internet to aktualnie niezbędne narzędzie pracy i rozrywki w każdym domu. Związane jest to chociażby z pracą zdalną, a także ofertami streamingu filmów i seriali. Dowodem na popularność internetu stacjonarnego są dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego z ubiegłego roku. Dzięki nim wiemy, że 92,4% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu. W tym, aż 68% użytkowników to Ci którzy korzystają z szerokopasmowego łącza stacjonarnego. Odsetek ten wzrasta roku do roku (chociażby w roku 2020 było 2 procent mniej niż dotychczas) jednak jak to bywa z różnym usługami, internet, internetowi nie jest równy. W takim razie na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy wyborze usługodawcy i internetu stacjonarnego? Zapraszam do lektury.

Po pierwsze rodzaj łącza

Na rynku usługodawców internetu mamy całą masę rozwiązań z których możemy wybierać. Wśród nich znajdziemy zarówno internet mobilny, radiowy, ale także „po kablu”. W tym artykule skupimy się na ostatniej wersji, czyli łączu stacjonarnym – kablowym. Co ważne jego również jest kilka różnych wersji stąd warto wiedzieć jaki dla nas będzie najlepszy. Aktualnie najpopularniejsze są trzy rozwiązania

– Telefoniczne łącze przewodowe DSL lub ADSL

– Kablowy internet stacjonarny LAN

– Łącze światłowodowe

Pierwsza opcja szczególnie popularna była za czasów, gdy szerokopasmowy internet w Polsce raczkował. Zdobywał on popularność około 20 lat temu, gdzie tak właściwie innej opcji masowo dostępnej w Polsce nie było. Internet podłączony jest wówczas z wykorzystaniem infrastruktury telefonicznych tzw. miedzianych kabli. Dodatkowo wymagane było posiadanie odpowiedniego routera DSL, ADSL czy SDSL. Dawało to stabilne połączenie. Początkowo posiadacze takiego łącza mogli pochwalić się przepustowością na poziomie 128 kb/s. Dzisiaj prędkość ta wzrosła, ale nadal nie zachwyca – oscyluje w granicach 50-60 Mb/s. Co przy łączach na poziomie 600 Mb/s nie robi żadnego wrażenia. Dziś zdecydowanie taki internet odchodzi do lamusa. Na rzecz znacznie szybszych i stabilniejszych łączy internetowych.

Kablowy internet stacjonarny LAN był znany przede wszystkim mieszkańcom mieszkań i wszelkiego rodzaju budynków wielorodzinnych. Usługodawca „spinał” ze sobą wiele komputerów w jedną sieć (maksymalnie do kilkuset urządzeń). Dawało to dobrą przepustowość, ale wymagało dodatkowej infrastruktury. Przyłączenie było kosztowne (szczególnie na ówczesne czasy), ale dawało prędkości co najmniej 5-10 Mb/s. Z reguły mieszkańcy domów jednorodzinnych musieli obejść się smakiem i tutaj byli skazani na znacznie wolniejsze łącze bazujące na kablach telefonicznych. Dzisiaj podobnie jak pierwsza opcja jest znacznie rzadziej spotykana w blokach. Częściej wykorzystuje się takie rozwiązania chociażby w firmach czy większych instytucjach.

Łącze światłowodowe to najnowsze z całej trójki rozwiązanie, które wykorzystuje w swojej infrastrukturze cienkie przewody wykonane z włókna szklanego. W tym wypadku przepustowość praktycznie nie ma ograniczeń. Aktualnie bez przeszkód możemy mieć w domu internet rzędu 1 Gb/s. Przy takiej prędkości nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą cieszyć się z szerokopasmowego internetu bez najmniejszych zakłóceń. Aktualnie łącze światłowodowe oferowane jest jako internet stacjonarny w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, ale również w innych dużych i mniejszych miastach w całej Polsce. Popularność tego rozwiązania wzrasta i niedługo stanie się standardem.

Po drugie szybkość łącza

Pojawiające się w Polsce pierwsze stałe łącza internetu szerokopasmowego oferowały przepustowość rzędu 128kb/s później prędkość wzrosła do 1 Mb/s. Dziś bez problemów można znaleźć oferty z 1 Gb/s. Jednak tak naprawdę to jakiej przepustowości łącza potrzebujemy zależy ile osób i jak korzysta z internetu w naszym domu. Zakładając, że jedna osoba korzysta z usług streamingowych w jakości 4K i przegląda internet itp. na co dzień w zupełności wystarczy 100 Mb/s. Jednak gdy domowników jest dwóch czy czterech warto się rozglądać za prędkościami rzędu 300 Mb/s czy nawet 600 Mb/s. W szczególności gdy równocześnie każdy z mieszkańców ogląda materiały w wysokiej rozdzielczości na kilku urządzeniach. Myślę, że aktualnie w wielu wypadkach standardem i niezbędnym minimum staje się internet 100 Mb/s, a optymalną wersją dla przeciętnego kilkuosobowego gospodarstwa domowego łącze o przepustowości około 300 Mb/s.

Po trzecie jakość usług

Trzeci element w naszym poradniku, który trzeba sprawdzić przed wyborem szerokopasmowego internetu to sam usługodawca. Warto zaufać takiej firmie, która jest na rynku usług telefonicznych i internetowych od dłuższego czasu. Dobrą praktyką jest sprawdzenie opinii jakie pojawiają się o danej firmie. Czy oferuje również wsparcie techniczne w razie problemów. Sprawdzenie tych kilku czynników powinno w znacznym stopniu ograniczyć ewentualną niemiłą niespodziankę, gdzie na papierze usługa wyglądała bez zarzutów w praktyce jednak otrzymaliśmy zupełnie coś innego.

Podsumowując. Aktualnie jeśli chodzi o internet stacjonarny warto zwracać szczególną uwagę na taki, który oferowany jest formie światłowodu o przepustowości około 100 Mb/s dla jednego członka naszego gospodarstwa domowego. Do tego najlepiej by oferował go zaufany usługodawca. Jeśli powyższe parametry będą sprawdzone myślę, że będziecie zadowoleni z usług internetu stacjonarnego.